Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del tercer miércoles 2x1 en Superboletos el día de hoy 17 de septiembre. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 39 conciertos y eventos entre los que se encuentran eventos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 de Superboletosva a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1

Selecciona tus lugares en cantidades pares

La promoción se aplicará antes de pagar

Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Superboletos

Park Bo Gum en la Arena Monterrey de Monterrey

Jacob Collier en el Pepsi Center de México

La noche de Marco Antonio Muñiz en el Teatro de la Paz de San Luis Potosí

Camilo Séptimo en el Showcenter Complex de Monterrey

Carmina Burana en la Arena CDMX de México

Marrano Rosa en la Arena Monterrey en Monterrey

De amores y recuerdos en el Auditorio Escuela Normal Veracruzana de Veracruz

Trono de México en el Palenque del Parque de Tabasco

2000s por siempre en la Arena CDMX de México

Jesse Baez en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García

Arcano en el Foro Tijuana de Tijuana

Festival de la Salsa en el Velodromo olímpico de México

Bronco en la Arena Monterrey de Monterrey

Rodrigo de la Cadena en el Teatro del Estado en Veracruz

El Fantasma en la Arena CDMX de México

Luis Enrique, Roberto Blades y Porfi Baloa en la Arena CDMX de México

Víctor García en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García

Sonora Santanera en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García

Vanesa Martín en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García

Ballet Nacional de Geogia en el Auditorio Metropolitano de Puebla

Beret en la Arena CDMX de México

90s Popo Tour el Antro en el Auditorio Nacional de México

Fey Hits Tour en la Arena Guadalajara de Guadalajara

Pimpinela en la Arena Monterrey de Monterrey

Pimpinela en la Arena Guadalajara de Guadalajara

Diego El Cigala en el Salon Baalbeck de Veracruz

Edith Márquez en la Arena Monterrey de Monterrey

Carlos Cuevas y la Sonora Santanera en el Auditorio del CCU de Puebla

Diego El Cigala en el Tlaqna Centro Cultural de Veracruz

Mariachi Vargas en el Auditorio del CCU de Puebla

Rodrigo de la Cadena, Carlos Cuevas y Jorge Muñiz en el Teatro de la Paz del San Luis Potosí

Despechadas Tour en la Arena CDMX de México

Despechadas Tor en la Arena Guadalajara de Guadalajara

Salsa cumbión en la Arena CDMX de México

La Caravana del Amor en la Arena Monterrey

El mundo de Fede Vigevani en la Arena Guadalajara de Guadalajara

El mundo de Fede Vigevani en la Arena Monterrey de Monterrey

Duelo de acordeón en el Auditorio Nacional de México

Jesse & Joy en la Arena Monterrey de Monterrey

