Superboletos tiene todos estos conciertos al 2x1

Este es el listado completo con los 39 conciertos que se encuentran al 2x1 hoy miércoles en Superboletos

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos 39 conciertos en Super Boletos se encuentran al 2x1 solo el día de hoy 17 de septiembre. SUN / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del tercer miércoles 2x1 en Superboletos el día de hoy 17 de septiembre. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 39 conciertos y eventos entre los que se encuentran eventos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 de Superboletosva a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

  • Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1
  • Selecciona tus lugares en cantidades pares
  • La promoción se aplicará antes de pagar
  • Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Superboletos

  • Park Bo Gum en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Jacob Collier en el Pepsi Center de México
  • La noche de Marco Antonio Muñiz en el Teatro de la Paz de San Luis Potosí
  • Camilo Séptimo en el Showcenter Complex de Monterrey
  • Carmina Burana en la Arena CDMX de México
  • Marrano Rosa en la Arena Monterrey en Monterrey
  • De amores y recuerdos en el Auditorio Escuela Normal Veracruzana de Veracruz
  • Trono de México en el Palenque del Parque de Tabasco
  • 2000s por siempre en la Arena CDMX de México
  • Jesse Baez en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García
  • Arcano en el Foro Tijuana de Tijuana
  • Festival de la Salsa en el Velodromo olímpico de México
  • Bronco en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Rodrigo de la Cadena en el Teatro del Estado en Veracruz
  • El Fantasma en la Arena CDMX de México
  • Luis Enrique, Roberto Blades y Porfi Baloa en la Arena CDMX de México
  • Víctor García en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García
  • Sonora Santanera en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García
  • Vanesa Martín en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García
  • Ballet Nacional de Geogia en el Auditorio Metropolitano de Puebla

  • Beret en la Arena CDMX de México
  • 90s Popo Tour el Antro en el Auditorio Nacional de México
  • Fey Hits Tour en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • Pimpinela en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Pimpinela en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • Diego El Cigala en el Salon Baalbeck de Veracruz
  • Edith Márquez en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Carlos Cuevas y la Sonora Santanera en el Auditorio del CCU de Puebla
  • Diego El Cigala en el Tlaqna Centro Cultural de Veracruz
  • Mariachi Vargas en el Auditorio del CCU de Puebla
  • Rodrigo de la Cadena, Carlos Cuevas y Jorge Muñiz en el Teatro de la Paz del San Luis Potosí
  • Despechadas Tour en la Arena CDMX de México
  • Despechadas Tor en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • Salsa cumbión en la Arena CDMX de México
  • La Caravana del Amor en la Arena Monterrey
  • El mundo de Fede Vigevani en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • El mundo de Fede Vigevani en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Duelo de acordeón en el Auditorio Nacional de México
  • Jesse & Joy en la Arena Monterrey de Monterrey

