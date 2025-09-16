El universo del K-pop no deja de renovarse y sorprender a sus seguidores. En esta ocasión, el gigante de la industria, HYBE -la compañía surcoreana que catapultó a la fama mundial a BTS-, presenta a su nueva agrupación masculina: CORTIS, la cual marca un momento especial dentro de la compañía, pues es la primera boyband que lanza en seis años, desde la aparición de Tomorrow X Together.

El nombre del grupo no es casualidad. CORTIS surge de una mezcla de letras inspiradas en la frase “Color Outside the Lines”, concepto que refleja el espíritu artístico de la agrupación y que se traduce como “colorear fuera de las líneas”. Su debut oficial ocurrió el 18 de agosto de 2025, una fecha que rápidamente quedó marcada en la agenda de los fanáticos del género.

Identidad y propuesta musical

El mensaje que CORTIS quiere transmitir se centra en la determinación de pensar más allá de los límites impuestos por el mundo. Desde sus primeras apariciones, los integrantes han destacado por involucrarse directamente en el proceso creativo de su música, aportando ideas en composición y producción. Esta participación es parte de lo que los distingue frente a otras agrupaciones de “idols”, reforzando la idea de autenticidad que buscan proyectar.

El grupo lanzó su primer álbum titulado “COLOR OUTSIDE THE LINES” el pasado 8 de septiembre. El material discográfico incluye cinco pistas que, según sus integrantes, representan una declaración de identidad, mostrando quiénes son dentro y fuera del escenario. Cada canción busca resaltar la frescura y versatilidad de la agrupación, presentando sonidos modernos, coreografías dinámicas y mensajes que conectan con las nuevas generaciones.

Comunidad de fans

Como suele suceder en el K-pop, el fenómeno no se limita a la música, sino que involucra a toda una comunidad de seguidores. Extraoficialmente, se ha dado a conocer que el fandom de CORTIS llevará el nombre de Encore, una referencia directa a la energía que transmiten sus fans al pedir más y más en cada presentación.

El grupo está bajo el sello discográfico de BigHit Music, filial de HYBE, que ha sido la responsable de construir el camino de varias de las bandas más influyentes del K-pop a nivel mundial. Esto ha generado una expectativa considerable, pues se espera que la compañía ponga todos sus recursos y experiencia en la proyección internacional de su nuevo proyecto.

Un nuevo capítulo para HYBE

Con CORTIS, HYBE no solo busca repetir el éxito de sus agrupaciones anteriores, sino abrir una nueva etapa creativa dentro del K-pop. La propuesta innovadora de la banda, sumada al respaldo de una de las agencias más poderosas del mundo, refuerza la idea de que el género seguirá evolucionando y conquistando públicos más allá de Corea del Sur.

Con apenas semanas de haber debutado, CORTIS ya es considerado un nombre a seguir dentro de la escena musical global.

CT