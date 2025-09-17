Horóscopo Negro para HOY 17 de septiembre; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Aries, en el amor esta semana toca ser valiente pero también honesto contigo mismo. Si estás soltero, no tengas miedo de mostrarte tal como eres, sin filtros, sin intentar agradar a todo el mundo: quien tenga que quedarse, se quedará por lo que realmente eres, no por la máscara que pones.TAURO (21 abril-20 mayo).Y sí, si quieres superar a alguien del pasado, toca poner de tu parte de verdad: las fotos no se borran solas, los contactos no se bloquean solos, y seguir como si nada hubiera pasado ya no te sirve. Es hora de actuar y cerrar capítulos de una vez por todas.GÉMINIS (21 mayo-21 junio).Si sigues esperando que todo sea perfecto, adivina… nunca lo será. Una vida perfecta no existe. Lo que sí existe es una vida feliz, donde estés en paz contigo mismo, con la gente que te rodea y con tu rutina.CÁNCER (22 junio-22 julio)Toca hablar, resolver, ponerte al día con asuntos familiares, conversaciones pendientes con tu pareja, mensajes que tienes que enviar, no hay excusas, esto es ahora o nunca. Septiembre está aquí y, sí, estamos en la recta final del 2025. LEO (23 julio-22 agosto).Esta semana es momento de sentirte orgulloso de lo que has logrado, de tu mentalidad positiva y fuerte, y de entender que nada de esto puede salir mal si sigues así.VIRGO (23 agosto-22 septiembre).En el trabajo llegan cosas nuevas que te van a poner las pilas. Ya sabes que no eres muy fan de salir de tu zona de confort, pero esta semana te va a venir de lujo un poco de aire fresco, nuevas responsabilidades o proyectos que te reten y te motiven.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO