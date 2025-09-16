Netflix presenta a Liam Hemsworth como nuevo Geralt en The Witcher temporada 4

La cuarta temporada de The Witcher llegará pronto a Netflix, marcando un nuevo capítulo para la conocida serie de fantasía. En esta ocasión, el papel del cazador de monstruos Geralt de Rivia será interpretado por Liam Hemsworth, quien reemplaza a Henry Cavill tras su salida.

Basada en las novelas de Andrzej Sapkowski y potenciada por el éxito de los videojuegos de CD Projekt Red, la franquicia se ha consolidado como un fenómeno cultural a nivel mundial.

En las primeras imágenes divulgadas por Netflix, se puede ver a Hemsworth con el característico cabello largo y blanco peinado hacia atrás, vistiendo una armadura oscura de estilo medieval y mostrando las cicatrices distintivas del personaje.

El cambio de protagonista ha despertado interés y debate entre los fanáticos, algunos de los cuales han expresado dudas sobre la dirección que tomará la historia con esta nueva interpretación.

La producción pretende mantener el tono oscuro y épico que ha caracterizado a "The Witcher", al mismo tiempo que introduce nuevas tramas y perspectivas para revitalizar el universo creado por Andrzej Sapkowski.

Esta nueva temporada del proyecto se centraría en un viaje de dos temporadas con las que los espectadores podrían sorprenderse y acabar de una "forma feliz", según detalló el showrunner Lauren Schmidt Hissrich.

"Una de las cosas que siempre decimos es que no sería ‘The Witcher’ si todo acabara de forma feliz", dijo.

Con estas primeras imágenes, Netflix busca reavivar el interés de los fans y captar a nuevos espectadores antes del lanzamiento oficial. La serie promete volver al streaming como la franquicia de fantasía más influyente de la cultura pop.

El avance de "The Witcher" temporada 4 acumula más de un millón de vistas, y fans expresaron su opinión sobre este nuevo actor que encarnará la piel del cazador Geralt de Rivia, mientras muchos dijeron extrañar a Henry Cavill.

YC