Horóscopo Negro para HOY 17 de septiembre; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Es posible que la semana pasada haya sido un poco caótica: llamadas, mensajes, noticias que no terminaban de cuadrar del todo, pero eso ya quedó atrás. Ahora toca asumir, seguir y enfocarte en lo bueno, porque sí, Libra, se vienen cosas muy bonitas para ti.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

En el amor, esta semana toca ser valiente y real. Si estás en pareja, habla sin filtros: si algo no te llena o no te cuida, exprésalo. Y si eres soltero, es momento de poner límites y decidir qué quieres de verdad, porque mereces a alguien que te eleve y no que te consuma energía.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Hay gente que lleva años en tu vida, gente que siempre ha estado ahí aunque últimamente la hayas tenido un poco olvidada. Esta semana el universo te va a poner de cara a ellos, y va a haber reencuentros que van a darte más de lo que piensas.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Prepárate porque se vienen viajes. Algunos muy reales (maleta, billetes y carretera), y otros más internos, más espirituales, donde vas a moverte dentro de ti para encontrar nuevas respuestas.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

No puedes seguir a un ritmo que no te deja ser tú mismo, porque así lo único que logras es apagarte. Esta semana haz espacio para lo que te hace sentir vivo.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Has intentado mil veces cambiar a ciertas personas, darles oportunidades, ser paciente, justificar lo injustificable… pero ya lo sabes: hay gente que no cambia y punto.

