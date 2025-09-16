'Superman' llegará a HBO Max; esta es la fecha

La icónica película de DC Comics, Superman, está lista para llegar al catálogo de HBO Max, en uno de los estrenos más anticipados del año.

La cinta trae de vuelta la historia de Clark Kent, interpretado por David Corenswet, acompañado de la Justice Gang, quienes deberán unir sus poderes para enfrentar a Lex Luthor.

A través de sus redes sociales, HBO Max confirmó que "Superman" llegará este viernes 19 de septiembre, justo a tiempo para disfrutarla en familia durante el fin de semana.

La película, dirigida por James Gunn, ya ha recaudado más de 500 millones de dólares, consolidándose como uno de los mayores éxitos de superhéroes de 2025, superando incluso a "Thunderbolts" en taquilla.

Ya estamos volando con este anuncio y eso que no tenemos capa ���� #Superman llega a HBO Max este 19 de Septiembre. pic.twitter.com/50mUQg5HHq — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) September 16, 2025

El hijo de Krypton no solo es un ícono cultural, sino que también ha marcado la forma en que se narran las historias de héroes en el cine moderno.

Su combinación de acción, drama y efectos especiales sigue siendo impresionante, mientras que su historia sobre sacrificio, valores y humanidad conecta con el público actual.

Además, los efectos visuales y la narrativa atemporal hacen que esta película sea ideal tanto para los fans de los cómics como para quienes buscan entretenimiento familiar. La esperada cinta tendrá una secuela llamada "Supergirl", programada para 2026.

Con estas características, "Superman" promete convertirse en uno de los estrenos en streaming más vistos de la temporada de otoño, consolidando su lugar como una de las franquicias de superhéroes más influyentes del cine.

