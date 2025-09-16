La primera vez que Amanda Miguel cantó “Él me mintió”, a principios de los años ochenta, la canción se convirtió en un himno para quienes habían amado con la misma intensidad con la que se sufre. Su voz, cargada de dramatismo, parecía abrirse paso entre lágrimas y coraje, y marcó una época en la que las baladas eran el refugio perfecto de los corazones rotos.

Hoy, más de cuatro décadas después, aquella voz no ha perdido ni un gramo de fuerza. Por el contrario: Amanda Miguel celebra 45 años de carrera artística y lo hará en un escenario emblemático de Jalisco, el Auditorio Telmex, el próximo 20 de septiembre, con un concierto que se anuncia como un repaso de sus más grandes pasiones y de las emociones que ha sabido poner en canciones. En entrevista con EL INFORMADOR, la cantante compartió lo que para ella significa seguir vigente en el público luego de cuatro décadas, y llegar a nuevas generaciones que cantan sus canciones y las mantienen vivas.

“No cualquiera cumple 45 años de carrera. Me siento muy agradecida con Dios, muy querida y arropada con mi público. Esto ha sido a base de mucho esfuerzo y, sobre todo, mucho amor. No es fácil. Ha sido mucho camino, pero la verdad es que soy una profesional en la música”, dice Amanda Miguel. Y respecto a su próximo concierto en el Auditorio Telmex, la cantante aseguró que el público tapatío siempre la hace sentir muy querida. “Guadalajara tiene un público muy fiestero, a mí me encanta. Me tratan muy bien, su gente es muy amorosa. Me gusta mucho venir para acá por la música, como el mariachi; por la comida, por la gente, por todo lo mexicano”.

El resurgir de un clásico

Curiosamente, el regreso de Amanda Miguel a las conversaciones de nuevas generaciones ocurrió gracias al teatro. En la serie musical “Mentiras”, Belinda interpretó su icónica “Él me mintió” y, como si la canción hubiera estado esperando el momento justo para renacer, volvió a convertirse en tema viral.

Jóvenes que nunca habían puesto un vinilo de Amanda en su tornamesa descubrieron que esa voz rota de dolor y dignidad seguía siendo tan actual como entonces, reproduciéndola ahora en redes sociales y plataformas digitales.

El fenómeno trajo consigo una suerte de justicia poética: Amanda Miguel, lejos de quedar como reliquia de la balada ochentera, se reafirmó como figura atemporal, capaz de dialogar con públicos que apenas empiezan a transitar los mismos territorios del desamor.

“Me siento como pez en el agua. Me siento viva. Belinda hizo una interpretación fabulosa de la canción, y eso ha hecho que mucha gente joven quiera cantar mis canciones”, dice, con agradecimiento y humildad, Amanda Miguel.

“Eso es un honor, un orgullo, es algo muy hermoso para mí. Aprecio mucho esas cosas y las valoro, las atesoro, porque la juventud es el futuro de nuestro país. Siempre hay que estar buscando lo actual, hay que actualizarse. Es responsabilidad de nosotros, los artistas, entrar en esa nueva fase. Y mira, 45 años después sigo recorriendo muchas ciudades, incluso en Estados Unidos. Algunos artistas tienen que cancelar fechas y, aunque yo no lleno todos los lugares, aunque tal vez no logro sold out, tengo a mis fanáticos que me quieren y gracias a Dios no he cancelado conciertos. Yo estoy on fire, me siento on fire”, bromea.

Un abanico de éxitos

En el Telmex, Amanda Miguel no sólo cantará sus clásicos -“Castillos”, “Mi buen corazón”, “Así no te amará jamás”-; también levantará la voz por su historia personal y colectiva, por esa generación que encontró en sus letras un espejo de lo que se siente amar sin medidas.

El concierto del 20 de septiembre será, más que una celebración, un ritual de memoria compartida. En el Auditorio Telmex resonará no sólo la voz de Amanda Miguel, sino también la de quienes la han acompañado en estos 45 años: sus seguidores fieles, los nuevos públicos que llegaron gracias a “Mentiras” y aquellos que la escucharán en vivo por primera vez. Amanda Miguel se reinventa, pero también le basta con cantar como lo ha hecho siempre, con esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad que la ha vuelto inconfundible. En tiempos donde la música suele ser fugaz, ella nos recuerda que las canciones pueden trascender generaciones, convertirse en cicatrices y seguir vivas, aun décadas después de haber sido escritas.

“La verdad es que me siento muy afortunada de la voz que Dios me dio. Y se lo agradezco mucho, porque he podido aprender, he podido crecer, he podido crear canciones y vivirlas con mi marido. Hemos creado un legado de canciones maravillosas, y el público siempre canta conmigo. El público se la pasa cantando todo el show, desde que empieza hasta que termina. Esto es maravilloso. Va a ser un show muy bonito, un show muy completo, y me siento muy entusiasmada y agradecida”, finaliza la cantante.

Una noche de amor y desamor

Amanda Miguel se presentará en la ciudad el próximo sábado 20 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Auditorio Telmex. Boletos desde 500 pesos en Ticketmaster y en taquillas del Auditorio.

Datos clave de su vida y carrera

Origen: Nació en Gaimán, Argentina.

Nació en Gaimán, Argentina. Infancia: A los cuatro años comenzó a estudiar piano; sus padres descubrieron sus cualidades musicales.

A los cuatro años comenzó a estudiar piano; sus padres descubrieron sus cualidades musicales. Encuentro con Diego Verdaguer: En 1975, con 18 años, lo conoció en Buenos Aires; él quedó prendado de su voz y belleza. Fueron pareja artística y de vida hasta 2022.

En 1975, con 18 años, lo conoció en Buenos Aires; él quedó prendado de su voz y belleza. Fueron pareja artística y de vida hasta 2022. Debut musical: En 1979 lanzó su primer sencillo “Tengo que confesar que lo amaba”.

En 1979 lanzó su primer sencillo “Tengo que confesar que lo amaba”. Primer gran éxito: En 1980 grabó “Así no te amará jamás”, con impacto internacional inmediato.

En 1980 grabó “Así no te amará jamás”, con impacto internacional inmediato. Tema icónico: “Él me mintió” se convirtió en un fenómeno de ventas y popularidad en toda Iberoamérica.

“Él me mintió” se convirtió en un fenómeno de ventas y popularidad en toda Iberoamérica. Trilogía “El Sonido” (1981-1984): Publicó tres álbumes con temas como “Castillos”, “Dudas”, “Poquito a poco” y “El gato y yo”.

Publicó tres álbumes con temas como “Castillos”, “Dudas”, “Poquito a poco” y “El gato y yo”. Sello propio: Junto a Diego fundó Diam Music, ejemplo empresarial en la industria.

Junto a Diego fundó Diam Music, ejemplo empresarial en la industria. Producción discográfica: 14 álbumes de estudio, cinco en vivo; más de 40 millones de discos vendidos; múltiples Discos de Oro y Platino.

14 álbumes de estudio, cinco en vivo; más de 40 millones de discos vendidos; múltiples Discos de Oro y Platino. Reconocimientos: Premio Grammy a la Excelencia Musical (2022).

Premio Grammy a la Excelencia Musical (2022). Éxitos emblemáticos: “Él me mintió”, “Así no te amará jamás”, “Castillos”, “Mi buen corazón”, “Hagamos un trato”, “El rostro del amor”, “Dudas”, entre otros.

“Él me mintió”, “Así no te amará jamás”, “Castillos”, “Mi buen corazón”, “Hagamos un trato”, “El rostro del amor”, “Dudas”, entre otros. Impacto digital: +8.5 millones de seguidores en redes, 728 millones de vistas en YouTube, 3.6 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 1.3 billones de reproducciones acumuladas en plataformas.

+8.5 millones de seguidores en redes, 728 millones de vistas en YouTube, 3.6 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 1.3 billones de reproducciones acumuladas en plataformas. Vida personal: Madre de Ana Victoria (1983), también cantante y productora; abuela desde 2021 de Lucca.

Madre de Ana Victoria (1983), también cantante y productora; abuela desde 2021 de Lucca. Pérdidas: Fallecimiento de Diego Verdaguer en enero 2022 y de su madre en septiembre 2022.

Fallecimiento de Diego Verdaguer en enero 2022 y de su madre en septiembre 2022. Giras recientes: Siempre Juntos (2018-2019) con Diego y Ana Victoria; Siempre Te Amaré Tour (2022-2024) junto a su hija, con holograma de Diego.

Siempre Juntos (2018-2019) con Diego y Ana Victoria; Siempre Te Amaré Tour (2022-2024) junto a su hija, con holograma de Diego. Producciones recientes: EP póstumo con canciones de Julián Figueroa (2023).

EP póstumo con canciones de Julián Figueroa (2023). Nuevo proyecto (2024): Álbum “Yo Soy”, dedicado al folclore latinoamericano y a sus raíces argentinas; incluye el tema “Cambia todo cambia”.

