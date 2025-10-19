Basada en los personajes creados por John Hill (hijo de Stephen King), Teléfono Negro 2 es la continuación de la historia de Teléfono Negro (2021), que es perfecta para los aficionados al cine de terror. Organiza hoy una salida al cine con tu compañía favorita y disfrutra de este largometraje.

Teléfono Negro 2. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Hace cuatro años, Finn, de 13 años, mató a su secuestrador y escapó, convirtiéndose en el único sobreviviente de El Raptor. Pero el verdadero mal trasciende la muerte y el teléfono vuelve a sonar.

El Raptor busca venganza contra Finn desde el más allá, amenazando a la hermana menor de Finn, Gwen. Mientras Finn, ahora de 17 años, lucha por sobrellevar su vida después del cautiverio, Gwen, de 15 años, comienza a recibir llamadas en sus sueños a través del teléfono negro y a tener visiones inquietantes de tres niños que son acechados en un campamento de invierno conocido como Alpine Lake.

Decidida a resolver el misterio y terminar con el tormento tanto para ella como para su hermano, Gwen convence a Finn de visitar el campamento durante una tormenta de invierno.

Allí, descubre un vínculo impactante entre El Raptor y la historia de su propia familia. Juntos, deberán enfrentarse a un asesino que se ha vuelto más poderoso en la muerte y que resulta ser más importante para ellos de lo que jamás imaginaron.

Teléfono Negro 2

(Black Phone 2)

De Scott Derrickson

Con Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Arianna Rivas, Miguel Cazarez Mora.

Estados Unidos, 2025.

XM