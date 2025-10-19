Domingo, 19 de Octubre 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Teléfono Negro 2”

uienes disfrutan del cine de terror la película Teléfono Negro 2 ya se encuentra en la cartelera de cine tapatía

Por: Xochitl Martínez

"Teléfono Negro 2" ya se puede ver en las salas de cine tapatías. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Basada en los personajes creados por John Hill (hijo de Stephen King), Teléfono Negro 2 es la continuación de la historia de Teléfono Negro (2021), que es perfecta para los aficionados al cine de terror. Organiza hoy una salida al cine con tu compañía favorita y disfrutra de este largometraje.

Teléfono Negro 2. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Hace cuatro años, Finn, de 13 años, mató a su secuestrador y escapó, convirtiéndose en el único sobreviviente de El Raptor. Pero el verdadero mal trasciende la muerte y el teléfono vuelve a sonar.

Teléfono Negro 2. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

El Raptor busca venganza contra Finn desde el más allá, amenazando a la hermana menor de Finn, Gwen. Mientras Finn, ahora de 17 años, lucha por sobrellevar su vida después del cautiverio, Gwen, de 15 años, comienza a recibir llamadas en sus sueños a través del teléfono negro y a tener visiones inquietantes de tres niños que son acechados en un campamento de invierno conocido como Alpine Lake.

Teléfono Negro 2. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Frankie y los monstruos”

Decidida a resolver el misterio y terminar con el tormento tanto para ella como para su hermano, Gwen convence a Finn de visitar el campamento durante una tormenta de invierno.

Allí, descubre un vínculo impactante entre El Raptor y la historia de su propia familia. Juntos, deberán enfrentarse a un asesino que se ha vuelto más poderoso en la muerte y que resulta ser más importante para ellos de lo que jamás imaginaron.

Teléfono Negro 2

(Black Phone 2)

De Scott Derrickson

Con Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Arianna Rivas, Miguel Cazarez Mora. 

Estados Unidos, 2025.

XM

