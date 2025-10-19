Actores de Hollywood que hablan español

El mundo del cine siempre nos sorprende, y aunque parezca increíble, hay celebridades de Hollywood que dominan el español, incluso a un nivel que podría superar al de algunos mexicanos.

A continuación, te presentamos a actores y actrices de Hollywood que son apasionados del idioma y lo hablan con gran fluidez.

Gwyneth Paltrow

La actriz aprendió español gracias a un intercambio en España. Además, ha destacado que su mejor amiga es española, lo que la acercó aún más al idioma.

Ben Affleck

Affleck vivió un año de su infancia en México, lo que le permitió aprender español. También participó en un programa en el país, lo que reforzó su dominio del idioma, y sus relaciones con parejas hispanohablantes contribuyeron a su conocimiento del español.

Anya Taylor-Joy

Fue en el programa Saturday Night Live, donde la actriz demostró su español fluido; a pesar de haber nacido en Estados Unidos, su familia decidió mudarse a Argentina, país donde vivió desde muy pequeña y por varios años, razón por la que tiene dominio en el idioma.

Matt Damon

Como muchas celebridades de Hollywood, este actor aprendió el español en tierras mexicanas, pues fue de adolescente que vivió en México; sumado a esto, su esposa de origen argentino, Luciana Barroso, también ha sido su maestra en el idioma.

Tom Hiddleston

Además de ser talentoso en el cine, también lo es en los idiomas, pues es considerado un políglota por su dominio del idioma español, italiano, latín y griego.

El actor estudió el español cuando era adolescente y su interés por el idioma lo animó a hablarlo casi a la perfección.

Esta lista de actores no solo destaca por su dominio en el séptimo arte, además sorprenden por su talento e inteligencia en el dominio del español, que más de una vez le han demostrado al público su amor por el idioma.

