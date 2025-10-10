Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 10 al 12 de octubre

De acuerdo con la astróloga Mizada Mohamed, del 10 al 12 de octubre varios signos del zodiaco estarán rodeados de buena fortuna en distintos aspectos de su vida.

La influencia de la luna llena en Géminis potencia la energía, la intuición, las oportunidades en el amor y el crecimiento profesional.

Estos son los 5 signos más afortunados del fin de semana:

Aries

Todo lo que firmes, negocies o emprendas en lo laboral estará bien respaldado. Además, el amor se enciende con pasión y claridad en tus relaciones.

Géminis

La luna llena en tu signo te llena de luz. Habrá suerte en el amor, química intensa, encuentros importantes y un ambiente festivo. Es tiempo de disfrutar y dejarte llevar.

Leo

La energía está a tu favor para materializar ideas. Tu mente está enfocada y eso se traduce en logros profesionales y estabilidad económica.

Libra

Tu carisma y habilidades sociales se destacan. Grandes posibilidades en el amor y una propuesta laboral interesante que podría traer mejoras económicas.

Piscis

Tu intuición está completamente afinada. Llega suerte en lo económico, profesional y sentimental. Todo lo que has trabajado comienza a rendir frutos.

MF