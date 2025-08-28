Cinépolis ofrece importante promoción durante septiembre: cómo ir al cine por menos de 30 pesos

En muchas ocasiones, ir al cine puede representar un gasto significativo para las familias, sin embargo, con la campaña "¡Qué Ofertón!”, Cinépolis ha rebajado el precio de varias de sus funciones a solo 29 pesos, de acuerdo con lo anunciado por la cadena a través de sus redes sociales oficiales.

Con este evento comercial, la cadena de cines internacional con sede en México no solo pretende atraer a un público más amplio, también busca incrementar la afluencia de gente en horarios poco concurridos, sobre todo en la época vacacional.

¿Cómo ir al cine por menos de 29 pesos?

De acuerdo con lo anunciado por la empresa mexicana dedicada a la exhibición de películas, "¡Qué Ofertón!" arrancó el pasado lunes 4 de agosto y la fecha límite para aprovechar los boletos a precio accesible es el miércoles 10 de septiembre.

Cabe señalar que los boletos económicos solo están disponibles para los formatos 2D tradicional, Cinépolis Junior o Cinépolis Plus de lunes a domingo en funciones antes de las 4 de la tarde. Después de esta hora, las entradas estarán disponibles solo en su precio habitual.

Puedes adquirir tus boletos a 29 pesos directamente en taquilla, kioskos automáticos, la página web o en la aplicación, aunque en estos dos últimos medios se podrían llegar a aplicar cargos por servicio.

¿Cómo aprovechar los descuentos en dulcerías Cinépolis?

Para disfrutar de la experiencia de cine completa, Cinépolis también puso a la disposición de sus clientes una promoción en su dulcería: la adquisición del Combo Cuates por tan solo 199 pesos, de igual forma, antes de las 4 de la tarde.

Este paquete incluye unas palomitas grandes y dos refrescos grandes.

“¡Qué Ofertón!” no aplica con otras promociones, descuentos, cupones especiales/preferenciales, ni en premieres, preventas o funciones especiales.

Cartelera Cinépolis

En la actualidad, estas son algunas de las cintas que puedes disfrutar en las salas de Cinépolis:

Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas

La Hora de la Desaparición

Haz que Regrese

Otro Viernes de Locos

La Vida de Chuck

Recuerda que la tarjeta Círculo INFORMADOR ofrece descuentos y beneficios en Cinépolis, incluyendo salas tradicionales y VIP, así como promociones en dulcería. Adicionalmente, la tarjeta proporciona descuentos en otros establecimientos como restaurantes, cafés, tiendas y servicios en Guadalajara. Adquiérela aquí .

