Casi termina agosto y Netflix aún tiene nuevos contenidos por estrenar. En esta ocasión, se trata de cuatro opciones para todos los gustos, desde los más pequeños de casa hasta quienes prefieren las historias reales a través de documentales. Disfruta de tu mejor elección en el espacio favorito de tu casa y diviértete con las nuevas historias que Netflix tiene para ti.

Los misterios de Barbie: Detectives en Malibú. ESPECIAL/NETFLIX.

Los misterios de Barbie: Detectives en Malibú

Es una serie infantil de animación y misterio que ya está disponible en Netflix. Las mejores amigas Malibu y Brooklyn convierten su pódcast de viajes en uno de misterio, en el que narran sus aventuras mientras resuelven misterios por todo el mundo.

Mi vida con los chicos Walter: Temporada 2

Es una serie de romance y drama que hoy estrena su segunda temporada de 10 episodios en Netflix. Tras marcharse de Silver Falls poco después de la declaración de amor de Alex y de su beso con Cole, Jackie Howard pasa el verano en Nueva York. Cuando Katherine la convence de regresar a Colorado, Jackie se propone hacer las paces con Alex y establecer límites con Cole mientras busca su lugar en la familia Walter. Jackie comienza, al fin, a ser aceptada en Silver Falls e intenta mantener su identidad como una Howard, pero deberá tomar una decisión que podría destruir todo lo que construyó con tanto esfuerzo. Con las actuaciones de Nikki Rodriguez, Sarah Rafferty, Marc Blucas, Noah LaLonde, Ashby Gentry, Connor Stanhope, Johnny Link, Corey Fogelmanis, Jaylan Evans, Zoë Soul y un gran elenco.

Millonario

Es una película documental chilena que ya se puede ver en Netflix. La trama aborda la vida de un humilde campesino y apostador del sur de Chile, quien se convierte en el ganador de la lotería más grande del país. Su alegría se transforma en angustia cuando encuentra el boleto ganador totalmente estropeado. Junto a su familia y amigos comienzan una emocionante odisea por recuperar el premio.

El club del crimen de los jueves

Es una película basada en la novela homónima de éxito internacional de Richard Osman, que se lanza hoy en Netflix. La trama sigue a cuatro jubilados incontenibles —Elizabeth, Ron, Ibrahim y Joyce—, quienes pasan el tiempo resolviendo crímenes que aún son un misterio, solo por diversión. Pero cuando una persona aparece muerta en su propio umbral, su pasatiempo detectivesco se transforma en un caso policial que deben investigar. Dirigida por Chris Columbus, la película es la nueva producción fruto de la asociación entre Netflix y Amblin Entertainment. Con las actuaciones de Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie.

