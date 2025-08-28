Aldo de Nigris comparte un pensamiento especial sobre Elaine Haro

La noche del 25 de agosto, Elaine Haro halló entre sus cosas la llamada moneda del destino, la cual le otorgó la posibilidad de realizar un intercambio entre los cuartos: enviar a un integrante del día hacia la noche y viceversa.

En compañía de Mariana Botas, la actriz tomó la determinación de trasladarse al cuarto noche, cediendo el lugar a “El Guanna”, quien pasó al cuarto día. Aunque en apariencia parecía un simple movimiento de habitaciones, el participante de Me Caigo de Risa insinuó que probablemente sería la última semana en la que mantendría lealtad a su cuarto original.

Aldo compartió que se sentía satisfecho por la elección de Elaine, aunque no ocultó su decepción por la actitud del “Guanna” durante la conversación posterior, ya que poco antes habían dialogado sobre la importancia de la unión.

“Justo ayer estábamos hablando del equipo unido, lo cambian de cuarto y ya, ya va a votar por nosotros, no se juzga, pero está raro”, declaró.

Aldo de Nigris lanza inesperada promesa a Elaine Haro si permanece en el “Team Noche”

Con respecto a la llegada de Elaine, Aldo de Nigris comentó que la percibe como parte del grupo, ya que convivirán y compartirán las noches, por lo que confía en que, con el paso del tiempo, logre adaptarse y se anime a jugar junto al cuarto noche.

"No tenemos nada contra Elaine, ahorita es parte del cuarto, la vamos a adoptar a ver cómo se va sintiendo. Nosotros seguimos en Cuarto Noche", señaló.

Asimismo, recordó una charla que tuvo con Mar semanas atrás, en la que afirmó que, en caso de que Haro decidiera quedarse con ellos, la protegerían de la misma manera que a Contreras, pues considera que su presencia fortaleció mucho al equipo.

"Si decide estar, la vamos a tratar de cuidar hasta el final como a Mar (...) Tratar de cuidarlas hasta la final, yo en lo personal si gano el liderazgo, pero si ganamos la salvación hay que proteger a las mujeres que están en nuestro cuarto para que no se nos vayan", afirmó.

Tanto Aldo de Nigris como Mar Contreras se mostraron de los más afectados con este intercambio. De hecho, en un momento a solas, el sobrino de Poncho de Nigris abrió su corazón frente a las cámaras para expresar cómo lo había vivido.

