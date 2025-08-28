El Festival de Venecia hoy inició labores y extendió su primera alfombra roja de la edición 82 para acoger a algunas de las estrellas invitadas, como Cate Blanchett, Tilda Swinton o un reaparecido Francis Ford Coppola tras su operación.

La lluvia que empapó el Lido veneciano dio finalmente una tregua y concedió total normalidad a la alfombra roja de la gala de apertura del festival, en la que el veterano director alemán Werner Herzog recibió el León de Oro honorífico.

Entre la lista de personalidades que desfilaron a las puertas del Palacio del Cine deslumbraron Cate Blanchett, que vuelve a Venecia a las órdenes de Jim Jarmusch en la cinta “Father, Mother, Sister, Brother” tres años después de ganar la Copa Volpi.

Así como Tilda Swinton, protagonista esta vez de “Broken English” o la brasileña Fernanda Torres, que forma parte del jurado internacional que decidirá el palmarés el 6 de septiembre.

Pero esta alfombra roja, que atrajo a cientos de fans en busca de un autógrafo, también sirvió de puesta de largo para el estreno del último trabajo del italiano Paolo Sorrentino, “La Grazia”, película elegida para la apertura de encuentro cinematográfico y que compite por el León de Oro veneciano.

El realizador acudió con su reparto, como su actor fetiche, Toni Servillo, protagonista de gran parte de sus títulos como la oscarizada “La Grande Bellezza” (2014), o la actriz Anna Ferzetti.

Por último llegó el homenajeado, Herzog, director documentalista, padre de cintas como “Aguirre, la cólera de Dios” (1972) o “Fitzcarraldo” (1982), acompañado por Ford Coppola, al que agarró del brazo en todo momento.

El mítico director de “Apocalypse Now” (1979) viajó a Venecia para pronunciar la “laudatio” en la entrega del León de Oro honorífico al alemán, sólo 20 días después de someterse a una cirugía cardíaca en Roma a sus 86 años.

Entretanto, Venecia se va llenando de estrellas: ayer pudo verse a Julia Roberts, por primera vez en la Mostra, protagonista de “After the Hunt” de Luca Guadagnino. La actriz ha sido captada por los fotógrafos con una chaqueta estampada con dibujos de la cara del director.

Y también han recorrido la laguna veneciana a bordo de una lancha George Clooney y su esposa Amal, un día antes del estreno oficial de “Jay Kelly”, de Noah Baumbach.

Agencias

Rechazan censura; admiten protestas por Gaza

El director del Festival de Venecia, Alberto Barbera, rechazó retirar la invitación a artistas que apoyen a Israel por la guerra en Gaza, aunque aceptó las protestas que se den durante el certamen. “La Bienal es la principal institución cultural italiana, un lugar de apertura y debate que no ejerce censura alguna sobre nadie. Por eso devolvemos al solicitante la petición de retirar la invitación a artistas”, dijo en la apertura de la Mostra. Añadió: “No hemos dudado en declarar claramente nuestro enorme pesar por lo que está sucediendo en Gaza y Palestina y por la muerte de civiles y sobre todo niños, víctimas a menudo definidas con el término horrendo de ‘daños colaterales’”.

El colectivo Venice for Palestine promovió una carta firmada por mil 500 personas; exige excluir a figuras como Gal Gadot y Gerard Butler y convocó a realizar una protesta el sábado 30 de agosto.

La Mostra incluirá la proyección de “The voice of Hind Rajab”, filme basado en una tragedia ocurrida en Gaza.

