¡Atención cinéfilos! Este mes de octubre Cinépolis tiene preparados los mejores estrenos que llegan a la pantalla grande para atraparte con sus emocionantes historias, desde una cinta inspirada en una historia real de la leyenda de las MMA, hasta una peli que refleja la realidad de muchas personas en nuestro país.

Sumérgete en nuevas historias, grandes actuaciones y momentos que solo el cine puede regalarte.

La Máquina: The Smashing Machine

Protagonizada por Dwayne Johnson, “ La Máquina: The Smashing Machine” recibió una ovación de pie en el Festival de Cine de Venecia y actualmente hay rumores en el mundo del séptimo arte sobre que podría ser nominada al Oscar, aunque esto aún no está confirmado.

La reconocida productora A24 presenta The Smashing Machine, cinta inspirada en la vida del ex luchador de MMA Mark Kerr, cuyo apodo da título al filme, la historia retrata el vertiginoso ascenso y la posterior caída del atleta dentro del intenso y competitivo mundo de las artes marciales mixtas, en su época de mayor auge, entre 1997 y 2000.

Un mundo mejor

El ganador del Ariel, Raúl Briones, da vida a Víctor quien huye de un pasado doloroso tras un secuestro en México y se refugia en Estados Unidos, donde vive aislado y atrapado en la rutina, sin embargo, su vida da un giro inesperado al conocer a Santiago, su curioso y encantador vecino.

Juntos emprenden una entrañable historia de amistad, perdón y segundas oportunidades, recordándonos que a veces los pequeños encuentros pueden transformar por completo nuestro mundo.

Otros estrenos de Cinépolis el 9 de octubre de este 2025

Downton Abbey: El gran final

Tron: Ares

El payaso del maizal

Dora: Aventuras mágicas en el reino de las sirenas

Re estreno – Amores perros

