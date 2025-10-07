Martes, 07 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Películas de terror que no te puedes perder este mes de octubre en HBO Max

La plataforma lanzó el “Reto Halloween” para que todos sus suscriptores vean una cinta llena de horror durante cada día de octubre

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Estas y otras cintas las puedes disfrutar este octubre o cualquier otro mes a través de HBO Max. ESPECIAL/ HBO Max Latinoamérica

¡Atención cinéfilos! El mes favorito para los amantes del terror ya comenzó, es por ello que la plataforma de HBO Max lanzó el “Reto Halloween” para que tú y todos sus suscriptores vean una peli llena de horror durante cada día de octubre.

Estas cintas son solo para valientes, algunas de ellas probablemente las viste en la pantalla grande, como es el caso del icónico payaso “IT” que fue el terror de muchos desde pequeños, o otros largometrajes que también estuvieron en cines recientemente, como “Exterminio: La evolución” donde un virus mortal provoca que las personas vivan en aislamiento, pero cuando uno de los sobrevivientes abandona el santuario, descubre secretos inquietantes y mutaciones en humanos. 

Por otro lado, también está disponible en este mes del terror en HBO Max “Pecadores”, protagonizada por Michael B. Jordan y Hailee Steinfeld, donde podrás conocer la historia de Smoke y Stack, dos hermanos gemelos que vuelven a su pueblo natal, Clarksdale, Mississippi, con el deseo de redimirse y comenzar de nuevo.

Pero su regreso pronto toma un giro inesperado: una fuerza sobrenatural, ligada a los oscuros secretos del lugar y a inquietantes sucesos del pasado, los arrastra a una lucha por enfrentar sus propios demonios y proteger a quienes aman.

Estas y otras cintas las puedes disfrutar este octubre o cualquier otro mes a través de HBO Max.

Películas de terror en HBO Max

It Bienvenidos a Derry
El Conjunto 3: El diablo me obligo a hacerlo
El Exorcista 
IT
El cazador de sueños
El legado del diablo
Exterminio: La evolución
El Exorcismo de Emily Rose
No descansaras
Pecadores
La casa de cera
Nosferatu
Los horrores de Caddo Lake
La trampa
Hablame
Hombre lobo
Vi el brillo del televisor
observados
El mal con el que vivo
The curse of the necklace
 

     

