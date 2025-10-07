¡Atención cinéfilos! El mes favorito para los amantes del terror ya comenzó, es por ello que la plataforma de HBO Max lanzó el “Reto Halloween” para que tú y todos sus suscriptores vean una peli llena de horror durante cada día de octubre.

Estas cintas son solo para valientes, algunas de ellas probablemente las viste en la pantalla grande, como es el caso del icónico payaso “IT” que fue el terror de muchos desde pequeños, o otros largometrajes que también estuvieron en cines recientemente, como “Exterminio: La evolución” donde un virus mortal provoca que las personas vivan en aislamiento, pero cuando uno de los sobrevivientes abandona el santuario, descubre secretos inquietantes y mutaciones en humanos.

Te recomendamos: Conoce los estrenos de HBO Max del 6 al 12 de octubre

Por otro lado, también está disponible en este mes del terror en HBO Max “Pecadores”, protagonizada por Michael B. Jordan y Hailee Steinfeld, donde podrás conocer la historia de Smoke y Stack, dos hermanos gemelos que vuelven a su pueblo natal, Clarksdale, Mississippi, con el deseo de redimirse y comenzar de nuevo.

Pero su regreso pronto toma un giro inesperado: una fuerza sobrenatural, ligada a los oscuros secretos del lugar y a inquietantes sucesos del pasado, los arrastra a una lucha por enfrentar sus propios demonios y proteger a quienes aman.

Estas y otras cintas las puedes disfrutar este octubre o cualquier otro mes a través de HBO Max.

Películas de terror en HBO Max

It Bienvenidos a Derry

El Conjunto 3: El diablo me obligo a hacerlo

El Exorcista

IT

El cazador de sueños

El legado del diablo

Exterminio: La evolución

El Exorcismo de Emily Rose

No descansaras

Pecadores

La casa de cera

Nosferatu

Los horrores de Caddo Lake

La trampa

Hablame

Hombre lobo

Vi el brillo del televisor

observados

El mal con el que vivo

The curse of the necklace



¿Y si cada noche del mes nos vemos una de la lista? Solo apto para valientes. ¡No se vale verlas con la luz prendida! �� pic.twitter.com/uELsCSxteY— HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) October 2, 2025

NA