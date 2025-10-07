¡Atención cinéfilos! El mes favorito para los amantes del terror ya comenzó, es por ello que la plataforma de HBO Max lanzó el “Reto Halloween” para que tú y todos sus suscriptores vean una peli llena de horror durante cada día de octubre.Estas cintas son solo para valientes, algunas de ellas probablemente las viste en la pantalla grande, como es el caso del icónico payaso “IT” que fue el terror de muchos desde pequeños, o otros largometrajes que también estuvieron en cines recientemente, como “Exterminio: La evolución” donde un virus mortal provoca que las personas vivan en aislamiento, pero cuando uno de los sobrevivientes abandona el santuario, descubre secretos inquietantes y mutaciones en humanos. Por otro lado, también está disponible en este mes del terror en HBO Max “Pecadores”, protagonizada por Michael B. Jordan y Hailee Steinfeld, donde podrás conocer la historia de Smoke y Stack, dos hermanos gemelos que vuelven a su pueblo natal, Clarksdale, Mississippi, con el deseo de redimirse y comenzar de nuevo.Pero su regreso pronto toma un giro inesperado: una fuerza sobrenatural, ligada a los oscuros secretos del lugar y a inquietantes sucesos del pasado, los arrastra a una lucha por enfrentar sus propios demonios y proteger a quienes aman.Estas y otras cintas las puedes disfrutar este octubre o cualquier otro mes a través de HBO Max.It Bienvenidos a Derry El Conjunto 3: El diablo me obligo a hacerlo El Exorcista IT El cazador de sueños El legado del diablo Exterminio: La evolución El Exorcismo de Emily Rose No descansaras Pecadores La casa de cera Nosferatu Los horrores de Caddo Lake La trampa Hablame Hombre lobo Vi el brillo del televisor observados El mal con el que vivo The curse of the necklace NA