Disney Plus: ¿Habrá cambios con la llegada de Hulu?

Desde su lanzamiento, Disney+ se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más populares del mundo, ofreciendo un catálogo centrado en contenidos familiares, franquicias de gran éxito como Marvel, Pixar o Star Wars, y producciones originales. Sin embargo, el panorama de este servicio está por transformarse con la integración de Hulu, una plataforma que hasta hace poco funcionaba de manera independiente y que ahora pasará a formar parte del ecosistema de Disney. Este movimiento plantea una pregunta clave: ¿qué cambios traerá para los suscriptores?

The Walt Disney Company confirmó que trabaja en una experiencia de aplicación unificada que combinará Disney+ y Hulu. Esta fusión está prevista para completarse en 2026 y forma parte de una estrategia global de consolidación de servicios. Aunque Hulu dejará de existir como aplicación separada, los usuarios podrán seguir accediendo a sus contenidos dentro de Disney+, e incluso mantener suscripciones individuales si así lo prefieren.

En América Latina, el proceso ya comenzó. Desde este 8 de octubre de 2025, la sección “Star” de Disney+ (donde se encontraba el contenido para adultos) fue reemplazada por Hulu. Este cambio, más que funcional, ha sido principalmente estético: el catálogo sigue disponible, pero bajo una nueva identidad visual.

Para facilitar esta transición, Disney ha reorganizado sus divisiones de marketing y producción, unificando los equipos que antes operaban por separado. Además, la compañía adquirió el total de las acciones de Hulu, lo que le permitió tener control absoluto sobre la plataforma y acelerar su integración al resto de sus servicios de streaming.

También se prevén cambios en los planes de suscripción, especialmente en Estados Unidos, donde se ofrecerán paquetes combinados que incluirán Disney+, Hulu y otros servicios como ESPN. En Latinoamérica, por ahora, la estructura de precios se mantendrá sin modificaciones significativas.

Disney ha señalado que la integración no afectará la calidad del servicio ni reducirá el catálogo disponible. Las funciones de control parental, los perfiles personalizados y las herramientas de recomendación seguirán operando como hasta ahora, aunque se espera una mejora en la organización y presentación de los contenidos.

