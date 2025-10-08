Cinemex se luce este jueves 9 de octubre con dos estrenos

Este jueves 9 de de octubre es la oportunidad perfecta para volver al cine y dejarte llevar por historias que inspiran, conmueven y atrapan.

Dos nuevas películas llegan a la cartelera de Cinemex, cada una con una propuesta única que vale la pena ver en pantalla grande.

Si estás buscando una buena razón para planear tu próxima visita al cine, estos estrenos te la dan.

Un Mundo Mejor

Después de ser víctima de un secuestro en México, Víctor emigra a Estados Unidos, donde lleva una vida marcada por el auto-encierro y la rutina.

Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Santiago, un niño que, con su inocencia y sabiduría, le muestra a Víctor que “cuando todo parece perdido, la esperanza de un mundo mejor es lo que nos mantiene a flote”. Una historia emotiva sobre la resiliencia, la conexión humana y las segundas oportunidades.

Cacería de Brujas

En este thriller psicológico, una profesora universitaria se ve atrapada entre su vida profesional y su pasado cuando una estudiante brillante acusa a uno de sus colegas.

Lo que parecía ser una simple acusación pronto se convierte en una red de secretos y dilemas éticos, mientras un oscuro episodio del pasado de la profesora amenaza con salir a la luz. Una película que te hará cuestionar la verdad, la justicia y el precio del silencio.

Otros estrenos:

El Payaso Del Maizal

Tron: Ares

Kit De Santidad: El Camino A Dios De Carlo Acutis

Amores Perros

Downton Abbey: El Gran Final

La Máquina, The Smashing Machine

Dora: Aventuras Mágicas En El Reino De Las Sirenas

