Mariangela presenta 'La 17', su nuevo tema inspirado en una calle de McAllen, Texax

La cantante y compositora mexicana Mariangela presenta “La 17”, su nuevo sencillo, una canción que toma como punto de partida una calle de McAllen, Texas , donde la artista vivió parte de su vida y que, según explica, fue escenario de momentos importantes en su historia personal.

“Este tema es muy especial para mí, porque nace de una calle que marcó mi vida en McAllen, Texas, ahí viví de todo: momentos difíciles que me dolieron muchísimo, pero también recuerdos hermosos y amistades que sé que me van a durar para siempre”, comenta la intérprete sobre la inspiración detrás del tema.

La canción combina elementos de la cumbia norteña con el pop, estilos que la artista ha explorado en su carrera y que, en esta ocasión, utiliza para narrar una experiencia relacionada con el desamor y la reconstrucción personal. “Después de una ruptura con alguien que vive ahí, lo único que quería era regresar con mis amigas… solo quería disfrutar mi noche sin cargas. Esa es la esencia de ‘La 17’, un himno para todas esas noches en las que decides vivir el presente sin toparte con tu pasado”, explica Mariangela.

En McAllen, la calle 17 es conocida como una de las zonas más concurridas por sus bares, restaurantes y espacios de encuentro. Mariangela traslada ese contexto urbano al plano musical, utilizando la noche como metáfora de una etapa de transición emocional.

El sencillo también marca una nueva fase en el proyecto artístico de la cantante, quien busca ampliar su propuesta sonora. En esta etapa, Mariangela integra influencias del pop, la música alternativa, el indie pop y el r&b. Entre los artistas que reconoce como referencia se encuentran Julieta Venegas, Ariana Grande, Belanova, Gracie Abrams, Tate McRae, Billie Eilish y Christina Aguilera.

Originaria de Monterrey, Nuevo León, y con ascendencia veracruzana, Mariangela ha desarrollado su carrera entre México y Estados Unidos. Esa dualidad cultural se refleja en su música, donde los ritmos latinos se combinan con estructuras del pop contemporáneo.

“La 17” representa una continuidad en su búsqueda por conectar las experiencias personales con un lenguaje musical accesible. El tema expone una historia cotidiana —una salida con amigas tras una ruptura— y la convierte en un relato colectivo donde la convivencia y la música funcionan como punto de encuentro.

En sus propias palabras, Mariangela considera esta canción como un espacio de libertad frente al pasado. “Solo quería disfrutar mi noche sin cargas”, dice, resumiendo el sentido principal del tema.

