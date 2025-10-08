Amores Perros vuelve a Cinépolis y Cinemex por su 25 aniversario

Como parte de la celebración por los 25 años de su estreno, la icónica película mexicana Amores Perros vuelve a la pantalla grande este octubre en las salas de Cinépolis y Cinemex.

Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu, se ha convertido en un referente del cine mexicano, que no solo marcó una generación, sino que cambió las reglas de cómo contar una historia.

Te puede interesar: Cinemex se luce este jueves 9 de octubre con dos estrenos

Tanto Cinépolis como Cinemex ya tienen activa en sus plataformas la preventa para el reestreno de la película, que está programado para este jueves 9 de octubre de 2025.

Por tan solo $71 pesos mexicanos, los fanáticos del proyecto de Iñárritu podrán ver la versión restaurada del film que se estrenó en junio del año 2000.

Amores Perros parte de tres historias en las que sus personajes nunca se conocen; sin embargo, sus etapas más importantes coinciden e inician a partir de un accidente automovilístico.

Con un total de 95 millones de pesos recaudados, 11 premios Ariel, una nominación al Óscar a mejor película extranjera y siendo la quinta película mexicana más taquillera de su momento, Amores Perros marcó un antes y un después para los cineastas mexicanos.

También puedes leer: La Granja VIP 2025: Estos son los participantes del nuevo reality

Ahora, 25 años después, la película volverá a estar en cines para todas las personas que buscan disfrutarla como la primera vez.

Sin embargo, como es usual en los reestrenos, no todas las salas estarán disponibles para la película, por lo que se recomienda conseguir tus boletos con anticipación y consultar disponibilidad en tu cine de preferencia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP