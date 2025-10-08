La Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara (UdeG) proyectará de forma gratuita la película producida por Sony Pictures Animation “K-pop Demon Hunters” , una de las cintas que se convirtió en todo un fenómeno de la animación digital y que recientemente se popularizó en redes sociales gracias a su icónico soundtrack.

Habrá dos proyecciones de la peli: el sábado 18 y el domingo 19 de octubre, ambos días a las 19:00 horas, en su idioma original (inglés) en la Pantalla Bicentenario, la cual es considerada como una de las pantallas más grandes a nivel mundial y única en América Latina.

La ubicación de la Cineteca FICG es : Av. Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695 Col. Rinconada de La Azalea, Belenes Norte, 45150 Zapopan, Jal.

CORTESÍA/ Cineteca FICG

¿De qué trata “K-pop Demon Hunters”?

La película KPop Demon Hunters narra la historia de Huntrix, un grupo de tres ídolos del pop —Rumi, Mira y Zoey— que, a demás de conquistar escenarios con sus giras masivas, deben enfrentarse a una amenaza demoníaca oculta entre sus competidores musicales, los Saja Boys.

¿Cómo llegó a la Cineteca FICG en transporte público?

Si vas en transporte público para ver la cinta, estas son algunas rutas que te llevan además de Mi Macro Periférico:

TO8 vía corta

C43 (636 Haciendas)

C43 (636 Valdepeñas)

C81 (641 Batán-Mesa)

C81 (641 Belenes- Lomas)

Express Molinos- Valle-Mesa (Recuerda que esta ruta solo acepta efectivo y cobra 12 pesos)

C117 Calzada

C117 La Normal

T08 (634 vía corta)

