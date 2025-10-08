La Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara (UdeG) proyectará de forma gratuita la película producida por Sony Pictures Animation “K-pop Demon Hunters”, una de las cintas que se convirtió en todo un fenómeno de la animación digital y que recientemente se popularizó en redes sociales gracias a su icónico soundtrack.Habrá dos proyecciones de la peli: el sábado 18 y el domingo 19 de octubre, ambos días a las 19:00 horas, en su idioma original (inglés) en la Pantalla Bicentenario, la cual es considerada como una de las pantallas más grandes a nivel mundial y única en América Latina. La ubicación de la Cineteca FICG es : Av. Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695 Col. Rinconada de La Azalea, Belenes Norte, 45150 Zapopan, Jal.La película KPop Demon Hunters narra la historia de Huntrix, un grupo de tres ídolos del pop —Rumi, Mira y Zoey— que, además de conquistar escenarios con sus giras masivas, deben enfrentarse a una amenaza demoníaca oculta entre sus competidores musicales, los Saja Boys. Si vas en transporte público para ver la cinta, estas son algunas rutas que te llevan además de Mi Macro Periférico: NA