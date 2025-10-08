Miércoles, 08 de Octubre 2025

Proyectarán GRATIS 'K-pop Demon Hunters' en GDL; conoce cuándo

La cinta se convirtió en todo un fenómeno de la animación digital y recientemente se popularizó en redes sociales gracias a su icónico soundtrack

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Habrá dos proyecciones de la película. CORTESÍA

La Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara (UdeG) proyectará de forma gratuita la película producida por Sony Pictures Animation “K-pop Demon Hunters”, una de las cintas que se convirtió en todo un fenómeno de la animación digital y que recientemente se popularizó en redes sociales gracias a su icónico soundtrack.

Habrá dos proyecciones de la peli: el sábado 18 y el domingo 19 de octubre, ambos días a las 19:00 horas, en su idioma original (inglés) en la Pantalla Bicentenario, la cual es considerada como una de las pantallas más grandes a nivel mundial y única en América Latina. 

La ubicación de la Cineteca FICG es : Av. Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695 Col. Rinconada de La Azalea, Belenes Norte, 45150 Zapopan, Jal.

CORTESÍA/ Cineteca FICG

¿De qué trata “K-pop Demon Hunters”?

La película KPop Demon Hunters narra la historia de Huntrix, un grupo de tres ídolos del pop —Rumi, Mira y Zoey— que, además de conquistar escenarios con sus giras masivas, deben enfrentarse a una amenaza demoníaca oculta entre sus competidores musicales, los Saja Boys. 

 

¿Cómo llegó a la Cineteca FICG en transporte público?

Si vas en transporte público para ver la cinta, estas son algunas rutas que te llevan además de Mi Macro Periférico: 

  • TO8 vía corta
  • C43 (636 Haciendas)
  • C43 (636 Valdepeñas)
  • C81 (641 Batán-Mesa)
  • C81 (641 Belenes- Lomas)
  • Express Molinos- Valle-Mesa (Recuerda que esta ruta solo acepta efectivo y cobra 12 pesos)
  • C117 Calzada
  • C117 La Normal
  • T08 (634 vía corta)

NA

