¡Atención cinéfilos! Prepárate para un fin de semana lleno de emociones con dos estrenos imperdibles que llegarán a la pantalla grande de Cinépolis este 4 de septiembre.

Por un lado se estrenará una peli que te hará gritar de miedo con sus escalofriantes escenas e historias basadas en hechos reales, y por el otro, llegará una cinta llena de diversión y romance.

Además también te compartimos las otras cintas que se estrenarán el próximo jueves, pues encontrarás en ellas tu favorita, para que puedas verlas en familia, amigos o con tu pareja.

Prepara las palomitas y ajusta tu butaca, porque este jueves llega cargado de emociones y tendencias.

El conjuro 4: Últimos ritos

El Conjuro 4: Últimos ritos abre un nuevo y sobrecogedor episodio dentro de la icónica saga de terror basada en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson retoman sus papeles como los Warren para enfrentarse a un último y aterrador desafío: el caso de la familia Smurl.

La película se inspira en el aterrador caso real de la familia Smurl, quienes enfrentaron extrañas y terroríficas presencias demoníacas en su hogar de West Pittston, Pensilvania, durante finales de los años 70 y comienzos de los 80.

Lo que parecía ser el comienzo de una vida pacífica en su nueva casa se convierte en una auténtica pesadilla cuando fenómenos oscuros comienzan a atormentarlos, con el miedo consumiéndolos, la familia recurre a los reconocidos investigadores paranormales en busca de una liberación definitiva del mal que amenaza con acabar con todo.

Amores compartidos

Cuando Ashley decide poner fin a su matrimonio, Carey, desconcertado pero de buen corazón, busca apoyo en sus grandes amigos, Julie y Paul. Ellos parecen tener la fórmula perfecta para la felicidad: una relación abierta.

Sin embargo, cuando Carey se atreve a dar un paso más allá, la delgada línea que separa la amistad, el amor y el deseo se rompe, desatando un torbellino de emociones y consecuencias inesperadas.

Otros estrenos de Cinépolis el 4 de septiembre

Bluey: Juguemos a ser chef

Leonora

El juicio de un perro

Apocalipsis radioactivo

