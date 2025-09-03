Jonaz lleva su proyecto solista al escenario del The Basement

Con una carrera que lo ha consolidado como una de las voces más reconocibles del rock mexicano, Jonaz, conocido por ser el vocalista de Plastilina Mosh, llegará este jueves al The Basement de Guadalajara con su proyecto solista en formato full band. La cita es a las 20:00 horas y los boletos están disponibles con cupo limitado a través de Passline.En entrevista con EL INFORMADOR, Jonaz adelantó cómo será su presentación y qué significa para él este proyecto más personal. "Me encanta venir a Guadalajara. Tengo buenos amigos acá, me lo paso bien, restaurantes preferidos, buenas cervezas, entonces siempre casi es vacación cuando vengo", compartió.El músico ha mantenido una actividad intensa en los últimos meses. Mientras Plastilina Mosh lanzó dos canciones nuevas y Los Concord reactivaron sus conciertos, Jonaz decidió dedicar tiempo a su proyecto individual, en el que puede explorar libremente ideas musicales que no encajaban en sus otras bandas. “Son rolas que no encontraron acomodo en los proyectos y otras de plano son rolas que sabía que si las compartía se iban a diluir, entonces preferí mejor retenerlas y llevarlas a cabo, pero sí, definitivamente es un proyecto donde puedo hacer realmente lo que se me antoje y vaya que ni Plastilina ni Los Concord son limitados. Estoy muy satisfecho y muy contento con esta triada de grupos que tengo", explicó.El proyecto originalmente surgió bajo el nombre de A Band of Bitches, una banda enmascarada que posteriormente decidió mostrar su rostro. Jonaz detalló las razones de este cambio. "Fueron dos motivos. Uno de ellos era que no quería que este nuevo proyecto fuera relacionado con Plastilina Mosh. No quería que fuera como de alguna manera opacado por el grupo y por todo lo que ya había hecho. Y al mismo tiempo, si este proyecto salía mal, no quería que estos errores opacaran a la Plastilina. Entonces, la única manera que se me ocurrió en ese momento para poderlos diferenciar era que fuera un secreto el hecho de que yo estuviera ahí".Además admitió que siempre fue fan de bandas de concepto como KISS, Alice Cooper, y Mötley Crüe. "Bandas que más que músicos eran como personajes, que parecía que venían del espacio, yo también quería tener mi banda de shock rock, se me hizo un ejercicio divertido intentarlo, que estuvo muy padre mientras duró".El músico también recordó la creación de su éxito “Noreste Caliente”, lanzado en 2012, y su sorpresa ante la recepción que tuvo. "No soy esa persona que se sienta a pensar mucho. Creo que soy más impulsivo en ese aspecto de hacer música y esta canción la hice porque tenía una corazonada y sabía que era una rola interesante, tenía una curiosidad de mezclar estos elementos de otros géneros musicales, hablando del sonido de la banda, tanto por la banda sinaloense como por la banda balcánica, pero llevarla a otros ritmos más modernos. Sabía que la rola era buena, pero la verdad es que honestamente no pensé que fuera a dar el patadón que dio y pensé que iba a ser también recibida como fue".Para Jonaz, este proyecto solista ha sido también un descubrimiento personal como compositor. "Te voy a ser honesto, fue maravilloso porque lejos de alejarme de lo que había hecho antes con él Alejandro Rosso en Plastilina o con Los Concord, fue descubrir otro mundo de composición" Fue ahí que se dio cuenta que podí aprender a separar las ideas. "Técnicamente me di cuenta que si tienes una idea muy clara, lo peor que podía hacer era compartirla con otro creativo, porque en el momento donde empezaban a manipularla, esa idea se empezaba a resquebrajar, a diluir. Pero si traía una idea lo suficientemente vaga o incompleta y sin saber a dónde llevarla, compartirla con otro creativo la llevaba a un punto que no me imaginaba y ese punto me disparaba a mí mismas ideas. Entonces aprendí a separar las ideas y en pocas palabras: las canciones que tenía muy claras se quedan para mi proyecto y las canciones ambiguas las comparto con mis compañeros”.Además, Jonaz adelantó que ya trabaja en nuevo material para su proyecto solista. “Estoy haciendo ahorita música para mi proyecto solista, trae un montón de ideas invasivas desde el sonido que utilicé para ‘Noreste Caliente’ hasta cosas que siempre han sido como espinas clavadas. Desde morro me ha gustado mucho el metal y el industrial, de ahí a que se logren, pues quién sabe, pero las intenciones están"Sobre la inteligencia artificial, Jonaz se mantiene firme en la preferencia por el trabajo artesanal. "No, en la música no, porque le quitaría todo lo divertido para mí, que es hacer la música. Definitivamente en las cuestiones visuales sí, porque me ahorro de hacer videos y tomarme fotos, pero a mí lo que me divierte es hacer música, entonces no veo la necesidad, me encanta hacer música y me encanta el proceso de hacer música”.MF