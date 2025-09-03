Cinemex regresa a Harry Potter a los cines; estas son las fechas de reestrenos

A más de veinte años del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal la primera entrega de la saga del prolífico mago creado por J.K. Rowling regresará a las salas de cine en las próximas semanas. La gran pantalla de Cinemex será la encargada de alojar a Harry, Hermione y Ron, y sus diversas aventuras en su lucha frente a Voldemort y el mal que aqueja al mundo y amenaza a Hogwarts.

La franquicia que ha recaudado más de 9 millones de dólares en taquillas de todo el mundo y es una de las historias más reconocibles del cine de las últimas décadas estará de regreso en las pantalas de los cines tapatíos.

A través del programa Back To Hogwarts , Cinemex reestrenará las primeras cuatro películas de la saga. A continuación te contamos todo lo que tienes que saber para asistir a las salas a disfrutar de los filmes.

Estas son las fechas de reestreno de Harry Potter

18 al 24 de septiembre

Harry Potter y la Piedra Filosofal

Harry Potter y la Cámara Secreta

Este par de películas ya se encuentran en preventa por lo que puedes apartar desde ya tu asiento en la sala de cine. Recuerda que Cinemex cuenta con las siguientes sucursales en el Área Metropolitana de Guadalajara:

Cinemex Sania

Cinemex Plaza Patria

Cinemex Platino Landmark

Cinemex Paseo Alcalde

Cinemex Tonalá Río Nilo

Cinemex Las Plazas

Cinemex Zapopan Acueducto

Cinemex Tlaquepaque

25 de septiembre al 1 de octubre

Harry Potter y la Cámara Secreta

Harry Potter y el Prisionero de Azkaban

2 al 8 de octubre

Harry Potter y el Prisionero de Azkaban

Harry Potter y el Cáliz de Fuego

¡ATENCIÓN! En septiembre y octubre, Cinemex se convierte en Hogwarts. Deja en tus comentarios qué casa eres. Compra tus boletos para los primeros dos reestrenos en la app. pic.twitter.com/9olrcmUEwz— Cinemex (@Cinemex) September 2, 2025

¡Compra tus boletos en Cinemex y revive la magia de esta icónica saga en la pantalla grande!

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB