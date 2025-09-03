Miércoles, 03 de Septiembre 2025

Arena Guadalajara abrirá el 2 de octubre con concierto de Maroon 5

Luego de una larga espera debido a varios meses de retraso, la Arena Guadalajara finalmente cuenta con una fecha oficial para abrir sus puertas al público

Por: Héctor Fernando Navarro Vázquez

Será el próximo jueves 2 de octubre de 2025 cuando el recinto abra sus puertas con un concierto de Maroon 5. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Tras varios meses de retraso en su apertura, la Arena Guadalajara ya tiene fecha oficial para recibir al público. Será el próximo jueves 2 de octubre de 2025 cuando el recinto abra sus puertas con un concierto de Maroon 5.

Dante Guillén, vocero oficial del proyecto declaró: "Este proyecto nace con la visión de ofrecer a Jalisco y a México un espacio digno de los mejores eventos del mundo. La Arena Guadalajara es sinónimo de innovación, hospitalidad y excelencia, y estamos orgullosos de abrir sus puertas con un espectáculo de la magnitud de Maroon 5", señaló.

Los boletos para este concierto inaugural tendrán Preventa Exclusiva para Tarjetas de Crédito Banco Azteca los días 4 y 5 de septiembre. La venta general iniciará el 6 de septiembre a través de superboletos.com y en las taquillas de la Arena Guadalajara.

Lista de conciertos confirmados en el recinto

  • Yuri: 11 de octubre
  • José Madero: 18 de octubre
  • Fey:25 de octubre
  • Pimpinela: 31 de octubre
  • Luli Pampin: 1 de noviembre
  • 2000s x Siempre: 7 de noviembre
  • Lupita D’Alessio: 14 de noviembre
  • 90s Pop Tour: 21 de noviembre
  • Despechadas Tour  De Mujer a Mujer: 22 de noviembre
  • Marrano Rosa (Pink Floyd Happening): 27 de noviembre
  • El mundo de Fede Vigevani: 30 de noviembre
  • Manuel Turizo: 2 de diciembre
  • Maldita Vecindad e Inspector: 5 de diciembre
  • Matute: 6 de diciembre
  • Gloria Trevi: 12 de diciembre

