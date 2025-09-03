Si quieres disfrutar un momento con la familia o los pequeños de casa, la película Dibujos Imaginarios puede ser una alternativa para organizar una salida a tu sala de cine favorita.

Dibujos Imaginarios. ESPECIAL/ANGEL STUDIOS.

La historia se centra en una familia encabezada por un padre de familia, quien aún conmocionado por la inesperada muerte de su esposa deberá lidiar solo son los problemas de sus hijos.

Cuando el cuaderno de dibujo de una jovencita cae a un extraño tanque, sus dibujos cobran vida: Impredecibles, caóticos y peligrosamente reales. Mientras el pueblo donde viven se desmorona, ella y su hermano deben rastrear a las criaturas antes de que dejen daños permanentes.

Su padre, en su afán por encontrarlos entre una lluvia radioactiva, recorrerá el pueblo en crisis para reunir a su familia y detener el desastre que nunca pretendieron desatar.

Dibujos Imaginarios

(Sketch)

De Seth Worley.

Con Bianca Belle, Tony Hale, D’Arcy Carden, Kue Lawrence, Kalon Cox.

Estados Unidos, 2025.

