Antes del estreno de Los Últimos Ritos, James Wan, creador de La Monja, tenía la intención de que uno de los personajes más aterradores del universo de El Conjuro tuviera su propia cinta, al igual que sucedió con la trilogía de Annabelle.

Desde su lanzamiento en 2013, El Conjuro se ha consolidado como una de las sagas más importantes del cine de terror. Inspiradas en hechos reales, las películas siguen las investigaciones de Ed y Lorraine Warren, especialistas en fenómenos paranormales que buscan detener entidades malignas antes de que causen daño a las personas.

Expansión del universo

El éxito de la primera película dio pie a la creación de “spin-offs”, como Annabelle, una muñeca poseída que ha aparecido en casi todas las entregas de la franquicia. Con el tiempo, la saga también incorporó otras historias, entre ellas la de La Monja. Ahora tenemos su más reciente entrega, “El Conjuro: Los Últimos Ritos”, cuyo avance promete mostrar “el caso que lo cambió todo” en la vida de los Warren.

“The Crooked Man”, la película que nunca llegó

A pesar de la popularidad del universo El Conjuro, hubo un proyecto que no llegó a realizarse: la película de The Crooked Man. Esta entidad aterradora apareció en varios momentos de la segunda entrega, y James Wan quería darle su propia historia.

En 2017, The Hollywood Reporter confirmó que el escritor Mike Van Waes fue contratado para desarrollar la trama del personaje, inspirado en una canción infantil del Reino Unido que dice:

“Había un hombre torcido, y caminaba una milla torcida / Encontró seis peniques torcidos sobre un escalón torcido / Compró un gato torcido, que atrapó un ratón torcido / Y todos vivían juntos en una pequeña casa torcida”.

El proyecto iba a ser producido por James Wan y Peter Safran, actual director ejecutivo de DC Studios junto a James Gunn. A pesar del entusiasmo mostrado por los creativos, nunca se concretó.

Razones de la cancelación

En 2022 se confirmó que el filme sobre "The Crooked Man” ya no estaba en desarrollo. Peter Safran explicó a Entertainment Weekly que la decisión se tomó para dar espacio a otros proyectos:

“Pensábamos que The Crooked Man iba a ser básicamente el Annabelle de El Conjuro 2… pero cuando el público vio la película, quiso saber más sobre La Monja. Eso es lo que les atrajo… Así que hay que escuchar a los fans, hay que escuchar al público”.

Por su parte, James Wan reconoció la cancelación con pesar, pero expresó que aún espera realizar la película algún día:

“Todavía tengo una película en mente que espero poder llevar a cabo algún día, pero ya veremos. De vez en cuando hay fans que se ponen en contacto conmigo para pedirme que hagamos una película de Crooked Man. Como fan, me encantaría hacerlo algún día, si consigo convencer al estudio”.

BB