Cinemex se luce este jueves 4 de septiembre con dos estrenos

Este jueves 4 de septiembre, Cinemex trae a su cartelera dos estrenos que invitan a vivir emociones muy diferentes en la pantalla grande.

Uno está pensado para quienes disfrutan del miedo, la tensión y las historias que ponen los nervios de punta; el otro, en cambio, apuesta por la sensibilidad y el corazón, al presentar una historia que toca un tema inesperado pero profundamente humano.

Dos propuestas distintas que buscan conectar con el público de maneras únicas.

El Conjuro 4: Últimos Ritos

El estreno destacado de este jueves es El Conjuro 4: Últimos Ritos, una producción que promete mantener la tensión del público de principio a fin. La reconocida franquicia de terror regresa con una nueva entrega que amplía el popular universo cinematográfico basado en sucesos reales.

En esta ocasión, Vera Farmiga y Patrick Wilson retoman sus papeles como los célebres investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, enfrentándose al caso más complejo y aterrador de su trayectoria. Con una trama llena de suspenso, misterio y escenas inquietantes, la película busca posicionarse como una de las entregas más intensas y emotivas de la saga que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo.

El Juicio a un Perro

Otro de los estrenos de esta semana es El Juicio a un Perro. La historia sigue a Avril, una joven abogada con baja autoestima que, tras varias derrotas profesionales, se propone ganar su próximo caso a cualquier precio. Sin embargo, lo que no espera es que su nuevo cliente sea Cosmos, un perro acusado de morder en el rostro a una mujer y sentenciado casi de inmediato a la pena de muerte.

Otros estrenos de este jueves

Apocalipsis Radioactivo

Amores Compartidos

Bluey En Cines: Colección Jugando A Cocinar

Tiburón

