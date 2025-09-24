¡Atención cinéfilos! El próximo 25 de septiembre, Cinépolis tiene preparado dos cintas que prometen atraparte con historias emocionantes, excelentes actuaciones y una producción de primera.

Si eres amante del séptimo arte, marca esta fecha en tu calendario, o prepárate para ir a las salas de Cinépolis el próximo fin de semana, porque las emociones están a punto de comenzar.

Te recomendamos: Lanzan promoción exclusiva para el concierto de Maroon 5 en Arena Guadalajara en este banco

Camina o muere

Si eres amante de las pelis de terror con el toque característico de las historias del escritor Stephen King, estamos seguros que “Camina o muere” es una cinta que no te puedes perder, en donde un inquietante reto pone a prueba la resistencia y la voluntad de 50 jóvenes: una caminata anual con reglas implacables, que consisten en mantener una velocidad mínima de cinco kilómetros por hora; quien se retrasa recibe advertencias, y a la tercera, la sentencia es inmediata: soldados apostados en el recorrido ejecutan a los infractores, no existe línea de meta, solo un destino posible: la supervivencia de uno.

En el centro de esta estremecedora historia está Ray Garraty, interpretado por Cooper Hoffman, un adolescente que se convierte en el eje emocional de la narración. Durante la extenuante marcha, Ray establece vínculos con otros competidores como McVries, papel a cargo del actor David Jonsson, mientras enfrenta el desgaste físico, el miedo y la presión psicológica que crecen con cada paso.

Una batalla tras otra

Cuando Leonardo Di Caprio protagoniza un largometraje, es casi seguro que se tratará de una historia que será bien recibida por la crítica.

Con una mezcla entre acción, comedia y sátira política en “Una batalla tras otra” conoceremos a Bob, un ex revolucionario que, tras 16 años de calma, se ve obligado a enfrentar a un viejo enemigo, la misión es tan personal como peligrosa: rescatar a su hija, una travesía que destapa un torbellino de conflictos donde se mezclan la adrenalina, la sátira social y los dilemas más íntimos.

Lee también: Colores de la semana para cada signo del 23 al 28 de septiembre según Mika Vidente

Otros estrenos de Cinépolis el 25 de septiembre de 2025

La casa de muñecas de Gabby: La película

Desastre en familia

Cazadores del fin del mundo

Ne Zha 2: El renacer del alma

El orfanato: La posesión

Bodycam

Conoce los grandes beneficios de la tarjeta Círculo INFORMADOR

Finalmente, recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.

Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:

1-Selecciona Obtener mi folio. 2- Da clic en Usar beneficio. 3-Elige tu cine favorito. 4-Compra tus folios. 5- Redime en taquilla y disfruta tu película.

¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR? Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.

NA