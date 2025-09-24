“Aún es de noche en Caracas” llega a México tras reconocimiento internacional

La coproducción Venezuela–México "Aún es de noche en Caracas", dirigida por Marité Ugás y Mariana Rondón, tiene su estreno en cines mexicanos tras recorrer festivales internacionales como la 82ª Mostra de Venecia, el 50º Toronto Film Festival, Biarritz y São Paulo. La película combina un thriller de supervivencia con un trasfondo político que aborda temas de identidad, exilio y resistencia.

Basada en la novela "La hija de la española" de Karina Sainz Borgo, la historia sigue a Adelaida, interpretada por la actriz colombiana Natalia Reyes. Tras enterrar a su madre en medio de las protestas de 2017 en Caracas, que dejaron más de cien muertos, la protagonista debe refugiarse en el piso contiguo de su apartamento luego de que mujeres leales al régimen invadieran su hogar. En compañía de un joven en quien no puede confiar, Adelaida descubre que su supervivencia depende incluso de abandonar su propia identidad.

La película no se limita a relatar un thriller de tensión: funciona como un reflejo del autoritarismo y la crisis social de Venezuela, así como de la migración forzada que afecta a toda América Latina. Rondón y Ugás subrayan que la cinta busca interpelar y emocionar al público, mostrando la pérdida de seres queridos, de hogar y de libertad. Por su parte, Karina Sainz Borgo destacó que la película “respira el autoritarismo de los tiempos y lo retrata de manera universal”.

El reconocido actor y productor venezolano Édgar Ramírez participa en la producción del filme, sumando su experiencia internacional para consolidar el proyecto. En México, Stacy Perskie, de la productora Redrum, fue pieza clave para la coproducción, integrando un equipo con experiencia en títulos de alto perfil como Bardo y Pedro Páramo. Perskie aseguró que la película demuestra el potencial de la colaboración audiovisual entre México y Venezuela y el talento de la industria latinoamericana para generar contenidos que trascienden fronteras.

Con diseño de producción de Ezra Buenrostro y dirección de fotografía de Juan Pablo Ramírez, "Aún es de noche en Caracas" combina la belleza y el horror de la ciudad en crisis, ofreciendo un relato humano sobre exilio, pérdida y reconstrucción de la identidad.

MF