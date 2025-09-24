Miércoles, 24 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mizada Mohamed: Estos signos zodiacales cierran septiembre de manera exitosa

En esta última semana se abren caminos para que ciertos signos reciban oportunidades laborales, mejoras económicas, claridad emocional o reconocimientos esperados desde hace tiempo

Por: Moisés Figueroa

De acuerdo con la astróloga Mizada Mohamed, algunos signos del zodiaco estarán cerrando el mes de septiembre de manera exitosa, recibiendo los frutos de su constancia y la apertura de nuevos caminos que los conducirán hacia mayores logros. ESPECIAL

De acuerdo con la astróloga Mizada Mohamed, algunos signos del zodiaco estarán cerrando el mes de septiembre de manera exitosa, recibiendo los frutos de su constancia y la apertura de nuevos caminos que los conducirán hacia mayores logros. ESPECIAL

De acuerdo con la astróloga Mizada Mohamed, algunos signos del zodiaco estarán cerrando el mes de septiembre de manera exitosa, recibiendo los frutos de su constancia y la apertura de nuevos caminos que los conducirán hacia mayores logros.

La energía astral impulsa el cierre de etapas, la renovación de proyectos y el reconocimiento de talentos, lo que permitirá a varios signos avanzar con firmeza y seguridad en sus propósitos.

Aries

Este es un momento ideal para abrirte a nuevas oportunidades y apartarte de personas que solo restan o tienen malas intenciones. Tu energía y generosidad son un tesoro que merece ser protegido. El ciclo actual te impulsa a mostrar tu fortaleza, tu liderazgo y tu capacidad de tomar las riendas de tu vida. Confía en ti, valórate y quiérete, porque el universo respalda tu camino y pronto recibirás el reconocimiento que esperas.

Cáncer

Llegan situaciones que te ayudarán a equilibrar tu vida, dándole prioridad a tu paz interior y a tu propio bienestar. La disciplina y el esfuerzo que has invertido comienzan a manifestarse en logros tangibles y merecidos. Recibe lo que llega con gratitud y procura mantener la armonía a tu alrededor, ya que esta etapa te beneficia en todos los aspectos.

Virgo

Es el momento de aclarar asuntos pendientes, cerrar capítulos y abrirte a nuevas posibilidades, tanto en lo emocional como en lo profesional. Tu intuición y capacidad de análisis serán tus mejores guías, pero no dejes que el temor a las críticas te detenga. Los cambios que emprendas ahora tendrán efectos positivos y duraderos; confía en tu fortaleza y en tu poder de transformación.

Sagitario

La energía del Sol en Libra, Júpiter en Cáncer y la Luna Nueva favorece tu vida laboral, profesional y económica. Una persona del pasado puede traerte propuestas valiosas que te permitirán concluir etapas y comenzar otras nuevas. Este período es propicio para la reflexión, para reconocer lo que realmente deseas y para reconectar con figuras importantes de tu historia.

Acuario

El ciclo se abre con abundancia y bienestar. La influencia de Mercurio en Libra, Marte en Escorpio y el equinoccio de otoño te libera de cargas y te conecta con personas que potencian tu desarrollo personal y espiritual. Estás en una etapa de gran sensibilidad e intuición, y la escritura puede convertirse en un canal poderoso para expresar tus ideas y los mensajes que recibes. También se anuncian reencuentros afectivos, sorpresas y recompensas que colmarán tu vida de alegría.

MF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones