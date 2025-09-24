Cinemex se luce este jueves 25 de septiembre con dos estrenos

Este jueves 25 de septiembre, Cinemex recibe dos propuestas cinematográficas que prometen conquistar a públicos muy distintos, pero igualmente intensos.

Una de ellas transporta al espectador a un futuro postapocalíptico lleno de acción, misterio y desafíos mortales, mientras que la otra ofrece un thriller estremecedor que pone a prueba los límites humanos y la resistencia emocional.

Dos historias distintas que llegan a la cartelera para sacudir al público con adrenalina, suspenso y preguntas que van más allá de la pantalla.

“Cazadores del Fin del Mundo”

Este jueves 25 de septiembre llega a Cinemex uno de los estrenos más esperados: “Cazadores del Fin del Mundo”, una cinta cargada de acción, suspenso y un escenario postapocalíptico que promete mantener al espectador al filo del asiento.

La historia se sitúa una década después de que una devastadora llamarada solar dejara a la humanidad sin tecnología. En este mundo caótico, Jake, un exsoldado que ahora se dedica a la caza de tesoros, recibe la misión de recuperar nada menos que la Mona Lisa. Para lograrlo, se une a Drea, una joven rebelde con la que se enfrentará a un despiadado criminal de guerra que persigue el mismo botín. En medio de enigmas, peligros y traiciones, Jake tendrá que elegir si sigue anclado a las reliquias del pasado o si arriesga todo por construir un nuevo futuro.

“Camina o Muere”

También llega a Cinemex una de las adaptaciones más esperadas por los amantes del suspenso: “Camina o Muere”, basada en la primera novela escrita por Stephen King.

Bajo la dirección de Francis Lawrence, reconocido por su trabajo en la saga Los Juegos del Hambre, esta película se presenta como un thriller impactante, cargado de tensión y emociones intensas. La trama lleva a los protagonistas a enfrentar pruebas extremas que desafían tanto su resistencia física como su fortaleza emocional, al tiempo que plantea una inquietante reflexión para el espectador: ¿hasta dónde serías capaz de llegar cuando la supervivencia está en juego?

MF