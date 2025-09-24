El programa Cine al Estilo Jalisco presentará este jueves y viernes en el Edificio Arroniz funciones gratuitas que destacan producciones locales y colaboraciones internacionales. La iniciativa de la Secretaría de Cultura de Jalisco busca acercar al público a historias de ficción, ciencia ficción y drama contemporáneo, con la participación de los creadores.

El jueves 25 de septiembre, a las 18:00 horas, se proyectará Corina, dirigida por Úrzula Bárbara Hopfner. La película narra la historia de Corina, una joven editora que ha vivido más de veinte años con agorafobia. Tras cometer un error con el desenlace de la saga literaria más importante de su empresa, deberá enfrentar sus miedos y viajar para encontrar a una escritora enigmática. La función contará con la presencia de integrantes del equipo creativo, quienes participarán en un diálogo con el público.

El viernes 26 de septiembre, a las 19:00 horas, se exhibirán los cortometrajes Humania y La Cura, dirigidos por Miguel Polanco y producidos con la colaboración de Eduardo Azouri. Humania es un cortometraje de ciencia ficción filmado en Xallitic, Xalapa, que aborda cómo la inteligencia artificial redefine la identidad, las relaciones interpersonales y los valores humanos. Por su parte, La Cura plantea un escenario post pandemia en el que un investigador descubre un posible antídoto contra un virus mortal, generando un dilema ético frente a intereses corporativos y la tensión entre la esperanza colectiva y el poder económico. Ambas producciones involucraron a equipos de más de 30 personas y apoyos locales en logística, efectos y producción.

CORTESÍA

El programa busca generar espacios de diálogo entre los creadores y la comunidad, además de fortalecer la identidad audiovisual de Jalisco y ofrecer una diversidad de perspectivas que enriquezcan el panorama cinematográfico.

Las funciones se llevarán a cabo en el Edificio Arroniz, ubicado en Ignacio Zaragoza 224, Zona Centro, Guadalajara. Ambas proyecciones están dirigidas a adolescentes y adultos, con entrada libre.

NA