¡Atención cinéfilos! El próximo jueves 16 de octubre Cinépolis se prepará para darte los mejores estrenos que podrían convertirse en tu película favorita de este 2025; desde la parte dos de una cinta llena de terror, ideal para este mes y estar en tendencia por el Halloween, hasta un largometraje animado para disfrutar el siguiente fin de semana en familia.

No te pierdas estos y otros estrenos que llegan a la pantalla grande de Cinépolis cada jueves, ¡prepara tus palomitas y alístate para la función!

Te recomendamos: Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Teléfono negro 2

Protagonizada por Mason Thames, quien también da vida a Finn en la primera entrega y a quien probablemente reconozcas por su protagonismo en el live action de “Cómo entrenar a tu dragón”, regresa a la pantalla grande con “Teléfono negro 2” donde tras escapar de su secuestrador y asesinarlo, Finn, ahora de 17 años intenta reconstruir su vida marcada por el trauma, mientras su hermana menor, Gwen, comienza a experimentar inquietantes sueños en los que recibe llamadas desde el misterioso teléfono negro, en ellos, tres niños aparecen siendo acechados en un campamento invernal llamado Alpine Lake.

Impulsada por sus visiones, Gwen convence a Finn de viajar al campamento en plena tormenta de nieve para descubrir qué conecta a esas víctimas con su propia familia, lo que ambos encuentran allí desafía toda explicación: una verdad escalofriante que enlaza el pasado con el presente y revela que El Raptor no solo ha regresado… sino que ahora es más poderoso que nunca.

Frankie y los monstruos

Una película para los más pequeños, pero ideal para ver en familia, en donde en lo alto de un pequeño pueblo, dentro del laboratorio de un castillo azotado por relámpagos, un excéntrico profesor da rienda suelta a su locura creando seres monstruosos… para luego olvidarse de ellos.

Entre todas sus creaciones destaca Frankie, su primer experimento, quien ha asumido la tarea de cuidar y proteger al resto de los monstruos abandonados.

Pero todo cambia con la llegada de un circo ambulante y su ambicioso dueño, Fulbert Freakfinder. Al conocer a Frankie, ve en él la atracción perfecta para su espectáculo y le promete algo irresistible: fama, fortuna… y, sobre todo, un hogar donde por fin pueda sentirse amado.

Otros estrenos de Cinépolis el 16 de octubre de este 2025

Jesús: Luz del mundo

Cacería de brujas

Hola, Frida

Conoce los grandes beneficios de la tarjeta Círculo INFORMADOR

Finalmente, recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.

Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:

1-Selecciona Obtener mi folio. 2- Da clic en Usar beneficio. 3-Elige tu cine favorito. 4-Compra tus folios. 5- Redime en taquilla y disfruta tu película.

¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR? Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.

NA