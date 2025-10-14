Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Netflix, una de las plataformas de streaming más reconocidas a nivel global, ha consolidado su liderazgo gracias a su amplia comunidad de usuarios y a un catálogo diverso de series y películas que se actualiza constantemente para adaptarse a los gustos del público.

Con el propósito de facilitar la elección de contenido, el servicio ofrece una extensa selección de títulos y cada semana publica un listado con las películas más vistas en cada país.

A continuación, te presentamos el Top 10 de las producciones más populares en Netflix México.

Caramelo

Tras un diagnóstico que cambia su vida, un prometedor chef recupera la esperanza y el humor con la ayuda de un adorable amigo de cuatro patas.

Las Guerreras K-Pop

Un grupo musical coreano, conformado por chicas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio

La búsqueda de Kong de su propia especie en la Tierra Hueca lleva a rivalidades destructivas que amenazan la paz que Godzilla mantiene entre monstruos y humanos.

La Máscara

Un desafortunado cajero de banco descubre una antigua máscara que lo convierte en un bromista chiflado que actúa según sus deseos más profundos.

Las Brujas

Un niño y su abuela se hospedan en un hotel que alberga una convención internacional de brujas y lo que descubrirán es un plan para erradicar a los niños de Inglaterra.

Lilo, Lilo, Cocodrilo

Josh y sus padres se sorprenden al encontrar un cocodrilo cantando en su ático, pero rápidamente aprenden a amarlo. ¡Si tan solo su vecino gruñón sintiera lo mismo!

Una Película de Miedo

En esta parodia de las películas de terror de los 90, un grupo de adolescentes sin suerte pero con un oscuro secreto sufren el asedio de un asesino serial igual de torpe que ellos.

Locamente Millonarios

Rachel Chu acompaña a su novio a su Singapur natal, donde descubre la fastuosa riqueza de su familia... y la fuerte desaprobación de su suegra.

Sonic 3: La Película

Los veloces héroes Sonic, Tails y Knuckles se lanzan de lleno al caos cuando Shadow, un rival sobrecargado de poder, pone en marcha un plan para destruir el planeta.

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

YC