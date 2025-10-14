Pandora y Flans regresan a Guadalajara con el +Inesperado Tour

Los grupos Pandora y Flans compartirán escenario en Guadalajara el próximo 23 de mayo de 2026, con un concierto programado a las 21:00 horas en la Arena Guadalajara . Esta presentación forma parte del “+Inesperado Tour”, que sigue a más de 100 funciones realizadas durante los tres años anteriores.

El tour presenta un concepto renovado que incluye nuevos temas, coreografías, vestuarios, escenografía y un espectáculo de luces. Durante la función, el público podrá escuchar éxitos de ambas agrupaciones como “Las mil y una noches”, “Como una mariposa”, “Cómo te va mi amor” y “Bazar”, así como canciones que no habían sido grabadas previamente en sus voces.

Pandora y Flans celebrarán en 2025 cuatro décadas de trayectoria musical, y este tour representa la continuidad de la colaboración entre ambos grupos femeninos que surgieron en la década de los ochenta y que han mantenido su actividad durante los últimos años.

La venta de boletos al público general comenzará el jueves 16 de octubre a las 10:00 horas, a través de www.superboletos.com, así como en taquillas de la Arena Guadalajara, Palacio de Hierro, Innova Sport y Mr. CD.

