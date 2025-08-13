¡Atención cinéfilos! Cinépolis se prepara para sacudir la cartelera de este jueves 14 de agosto con dos estrenos imperdibles que prometen atraer tanto a quienes buscan emoción y efectos espectaculares como a quienes prefieren historias llenas de comedia. Estos largometrajes son ideales para que salgas de la rutina, armes planes para este fin de semana y descubras las mejores historias que llegan a la pantalla grande. Luego de seis años del estreno de la primera cinta, regresa la tercera entrega de “Mirreyes vs Godínez: Las Vegas”, con el elenco original: Daniel Tovar, Regina Blandón, Diana Bovio, Gloria Stálina, Alejandro de Marino, Roberto Aguire y Christian Vázquez, quienes se fueron hasta Las Vegas para grabar gran parte de las escenas en el legendario hotel Caesars Palace.Genaro y Mich, acompañados de toda la banda, se lanzan a la aventura más disparatada de sus vidas: un viaje a Las Vegas para asegurar la firma de un contrato clave, lo que parecía una misión de negocios pronto se transforma en un torbellino de enredos y excesos, porque en la ciudad del juego lo único seguro es la sorpresa… y una resaca.Como ya vimos con los estrenos de las semanas pasadas, el actor, Pedro Pascal lídera la pantalla grande con sus múltiples papeles protagonistas y en “Eddington” no es la excepción, donde compartirá escena con el también reconocido, Joaquin Phoenix.La peli está ambientada en el impacto cultural que causó el COVID 19, y se sitúa en el árido y ficticio pueblo de Eddington, Nuevo México, la tensión se enciende entre el sheriff local, interpretado por Joaquin Phoenix, y el carismático pero autoritario alcalde, encarnado por Pedro Pascal. Lo que inicia como un choque de ideales pronto escala hacia un caos imparable, obligando a los habitantes a elegir bando, en una comunidad aislada y marcada por la desconfianza, cada mirada y cada palabra son combustible para un polvorín que está a punto de estallar.Finalmente, recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:1-Selecciona Obtener mi folio. 2- Da clic en Usar beneficio. 3-Elige tu cine favorito. 4-Compra tus folios. 5- Redime en taquilla y disfruta tu película.¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR? Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.NA