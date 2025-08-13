¡Atención cinéfilos! Cinépolis se prepara para sacudir la cartelera de este jueves 14 de agosto con dos estrenos imperdibles que prometen atraer tanto a quienes buscan emoción y efectos espectaculares como a quienes prefieren historias llenas de comedia.

Estos largometrajes son ideales para que salgas de la rutina, armes planes para este fin de semana y descubras las mejores historias que llegan a la pantalla grande.

Te recomendamos: Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas

Luego de seis años del estreno de la primera cinta, regresa la tercera entrega de “Mirreyes vs Godínez: Las Vegas”, con el elenco original: Daniel Tovar, Regina Blandón, Diana Bovio, Gloria Stálina, Alejandro de Marino, Roberto Aguire y Christian Vázquez, quienes se fueron hasta Las Vegas para grabar gran parte de las escenas en el legendario hotel Caesars Palace.

Genaro y Mich, acompañados de toda la banda, se lanzan a la aventura más disparatada de sus vidas: un viaje a Las Vegas para asegurar la firma de un contrato clave, lo que parecía una misión de negocios pronto se transforma en un torbellino de enredos y excesos, porque en la ciudad del juego lo único seguro es la sorpresa… y una resaca.

Eddington

Como ya vimos con los estrenos de las semanas pasadas, el actor, Pedro Pascal lídera la pantalla grande con sus múltiples papeles protagonistas y en “Eddington” no es la excepción, donde compartirá escena con el también reconocido, Joaquin Phoenix.

La peli está ambientada en el impacto cultural que causó el COVID 19, y se sitúa en el árido y ficticio pueblo de Eddington, Nuevo México, la tensión se enciende entre el sheriff local, interpretado por Joaquin Phoenix, y el carismático pero autoritario alcalde, encarnado por Pedro Pascal.

Lo que inicia como un choque de ideales pronto escala hacia un caos imparable, obligando a los habitantes a elegir bando, en una comunidad aislada y marcada por la desconfianza, cada mirada y cada palabra son combustible para un polvorín que está a punto de estallar.

Otros estrenos de Cinépolis el 14 de agosto

Animales peligrosos

Drácula

Shadow Force: Sentencia de muerte

Rosario: Herencia maldita

El último rodeo

Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Cat Noir

Lee también: Colores de la semana para cada signo del 12 al 17 de agosto según Mika Vidente

Conoce los grandes beneficios de la tarjeta Círculo INFORMADOR

Finalmente, recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.

Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:

1-Selecciona Obtener mi folio. 2- Da clic en Usar beneficio. 3-Elige tu cine favorito. 4-Compra tus folios. 5- Redime en taquilla y disfruta tu película.

¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR? Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.

NA