Cinemex se luce este jueves 14 de agosto con dos estrenos

Este jueves 14 de agosto, Cinemex abre sus salas a dos estrenos que llegan para encender la cartelera con emociones al límite.

Son propuestas muy distintas, pero ambas tienen algo en común: personajes que se enfrentan a circunstancias extremas, donde el amor, la venganza y la supervivencia marcan cada decisión.

Entre persecuciones cargadas de adrenalina y relatos que viajan a través de los siglos, el público podrá sumergirse en historias que prometen mantenerlos al filo de la butaca y despertar tanto el corazón como la imaginación.

Te compartimos cuáles son esos dos estrenos:

Uno de los estrenos es Shadow Force: Sentencia de Muerte, un thriller cargado de acción, intriga y drama familiar que pondrá a prueba los límites del amor y la lealtad.

En esta historia, Kyrah (Kerry Washington) e Isaac (Omar Sy) fueron alguna vez los implacables líderes de Shadow Force, una unidad multinacional de élite. Sin embargo, su romance prohibido los llevó a quebrantar las reglas y, con el fin de proteger a su hijo, decidieron desaparecer del radar. Ahora, con una jugosa recompensa por sus vidas y la propia Shadow Force persiguiéndolos sin descanso, su lucha por sobrevivir se transformará en una guerra sin límites, donde la familia será su mayor fortaleza… y su mayor debilidad.

El segundo estreno es el esperado regreso de Luc Besson (El quinto elemento, El perfecto asesino, Lucy) con su más reciente adaptación de la obra maestra de Bram Stoker: Drácula.

La trama nos transporta al siglo XV, donde un príncipe, destrozado por la trágica muerte de su esposa, renuncia a su fe y es condenado a la eternidad como el temido vampiro Drácula. A través de los siglos, su historia jamás contada se despliega mientras desafía las leyes del destino y la mortalidad, emprendiendo una búsqueda incansable por reencontrarse con su amor perdido.

