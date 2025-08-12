Luces, cámara y horror con el Festival de cine Macabro

Los amantes de los largometrajes de terror tienen una razón más para viajar a la Ciudad de México durante este mes, y es que del 19 al 31 de agosto se realizará la edición XXVI de Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México.

Con diversas sedes en la capital del país, la programación de este festival está exquisitamente construida para acelerar los latidos del corazón y poner los cabellos de punta a los espectadores, con una selección con lo mejor del cine “de espanto” tanto nacional como mundial.

En esta ocasión la pantalla se llenará con el horror de 139 películas provenientes de 24 países —entre ellos México, Italia, Estados Unidos, Irlanda, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, España, Argentina, Ecuador, Brasil, Corea del Sur y Japón, entre otros—.

La selección consta de 52 son largometrajes y 87 cortometrajes, que incluyen 56 películas mexicanas, 26 estrenos nacionales y 8 estrenos internacionales. Puedes descubrir su programación completa, horarios y entradas en https://macabro.mx/.

Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. ESPECIAL

Lo imperdible

La imagen de este año del Festival de Cine Macabro está basada en los tétricos hoteles que más de una vez han aparecido en cintas como el “Hotel Overlook” de “El resplandor”, el tenebroso hotel de “American Horror Story” o el sangriento “Hostel” de Eli Roth.

En homenaje a este símbolo, se proyectará “Psicosis” de Alfred Hitchcock, que celebra 65 años desde su estreno. También se proyectará el clásico latinoamericano “Ángel Negro” (1995), dirigido por Jorge Olguín, en el marco del 25 aniversario de la cinta.

También se proyectará “El Lazo de Petra”, donde se mostrará a una charra mexicana que se enfrenta a seres temibles para defender a su pueblo. Lo interesante de esta cinta es que fue filmada por un iPhone 16, tiene desarrollo de simulación de videojuego y está dirigida por la actriz y cineasta mexicana Gigi Saul Guerrero.

Las celebraciones

El festival le hará un terrorífico huequito para celebrar los 50 años del Centro de Capacitación Cinematográfica.

Como una de las sedes más tradicionales de Macabro, el festival se suma a esta celebración con una programación especial que incluye lecturas de tarot; la charla “El Museo del Chopo como espacio cinematográfico: “Exhibición, locación y símbolo de una época”, impartida por el crítico cinematográfico y creador de “Masacre en Xoco”, José Luis Ortega, junto con Edna Campos Tenorio, directora y fundadora de Macabro; y la proyección de la icónica película “La Montaña Sagrada”, de Alejandro Jodorowsky.

