Colores de la semana para cada signo del 12 al 17 de agosto según Mika Vidente

Más allá de una simple paleta cromática, estas tonalidades son auténticos imanes de bienestar

Por: El Informador

Saca tu mejor vibra y abre tu mente a las señales del universo: con la sabiduría de Mika y las cartas del tarot como aliadas. ESPECIAL/ Pixabay/ YouTube/ Mika Vidente

Mika Vidente revela los colores que potenciarán la energía esta semana, más allá de una simple paleta cromática, estas tonalidades son auténticos imanes de bienestar: vibraciones que armonizan el ánimo, alivian tensiones y despiertan tu intuición. 

¿Preparado para sintonizar con el universo y vestir tu vida de matices afortunados? Descubre a continuación qué color te favorece del 12 al 17 de agosto, según Mika Vidente.

Martes 12 de agosto- Naranja

Atrae felicidad a tu vida, conecta con la energía de prosperidad.

Miércoles 13 de agosto- Azul

Ayuda a mejorar la memoria, ayuda en los estudios.

Jueves 14 de agosto- Amarillo

Activa energía de abundancia y éxito.

Viernes 15 de agosto- Rosa

Atrae el amor y la calma a tu vida.

Sábado 16 de agosto- Gris

Ayuda a entender mejor los procesos.

Domingo 17 de agosto- Rojo

Ayuda a recuperar la energía perdida y brinda resistencia al cuerpo.

Con información de Mika Vidente.

