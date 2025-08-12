Mika Vidente revela los colores que potenciarán la energía esta semana, más allá de una simple paleta cromática, estas tonalidades son auténticos imanes de bienestar: vibraciones que armonizan el ánimo, alivian tensiones y despiertan tu intuición. ¿Preparado para sintonizar con el universo y vestir tu vida de matices afortunados? Descubre a continuación qué color te favorece del 12 al 17 de agosto, según Mika Vidente.Martes 12 de agosto- NaranjaAtrae felicidad a tu vida, conecta con la energía de prosperidad.Miércoles 13 de agosto- AzulAyuda a mejorar la memoria, ayuda en los estudios.Jueves 14 de agosto- AmarilloActiva energía de abundancia y éxito.Viernes 15 de agosto- RosaAtrae el amor y la calma a tu vida.Sábado 16 de agosto- GrisAyuda a entender mejor los procesos.Domingo 17 de agosto- RojoAyuda a recuperar la energía perdida y brinda resistencia al cuerpo.Con información de Mika Vidente.NA