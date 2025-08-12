Mika Vidente revela los colores que potenciarán la energía esta semana, más allá de una simple paleta cromática, estas tonalidades son auténticos imanes de bienestar: vibraciones que armonizan el ánimo, alivian tensiones y despiertan tu intuición.

¿Preparado para sintonizar con el universo y vestir tu vida de matices afortunados? Descubre a continuación qué color te favorece del 12 al 17 de agosto, según Mika Vidente.

Lee también: Horóscopos de Mika Vidente de la semana del 11 al 15 de agosto

Martes 12 de agosto- Naranja

Atrae felicidad a tu vida, conecta con la energía de prosperidad.

Miércoles 13 de agosto- Azul

Ayuda a mejorar la memoria, ayuda en los estudios.

Jueves 14 de agosto- Amarillo

Activa energía de abundancia y éxito.

Viernes 15 de agosto- Rosa

Atrae el amor y la calma a tu vida.

Sábado 16 de agosto- Gris

Ayuda a entender mejor los procesos.

Domingo 17 de agosto- Rojo

Ayuda a recuperar la energía perdida y brinda resistencia al cuerpo.

Con información de Mika Vidente.

NA