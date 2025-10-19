En las últimas horas, desde el inicio del sábado 18 de octubre, Jalisco ha presentado actividad sísmica cerca de 4 municipios: El Grullo, Casimiro Castillo, Cihuatlán y Puerto Vallarta .

Los movimientos telúricos registrados superan la magnitud 3 y se acercan a la 4. En lo que va de este domingo 19 de octubre, el Sistema Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, solo ha registrado un sismo cerca de la comunidad de El Grullo.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados en las últimas horas en Jalisco

A continuación, presentamos más detalles sobre los sismos registrados en lo que va del fin de semana por el SSN en el estado de Jalisco.

18 de octubre

EPICENTRO HORA PROFUNDIDAD MAGNITUD 20 km al noroeste de El Grullo 00:52 horas 4.9 km 3.3 30 km al oeste de Casimiro Castillo 06:05 horas 2 km 3.4 44 km al suroeste de Cihuatlán 06:17 horas 5 km 3.8 98 km al suroeste de Puerto Vallarta 12:15 horas 13 km 3.5

19 de octubre

EPICENTRO HORA PROFUNDIDAD MAGNITUD 8 km al suroeste de El Grullo 03:58 horas 30.5 km 3.2

