Después de los últimos dos días de actividad en la Liga MX para cumplimentar los partidos correspondientes a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, los puestos de cada uno de los clubes mexicanos se ha movido dentro de la tabla general de posiciones. Chivas de Guadalajara tuvo una actividad destacada el pasado viernes 17 de octubre que lo mantiene dentro del Play In de la competencia .

Previo a enfrentarse contra Mazatlán FC, los Rojiblancos, liderados por el argentino Gabriel Milito , se encontraban en el lugar número 9 de la tabla general, con un total de 17 puntos, mientras que el equipo visitante ocupaba el treceavo peldaño con 11 puntos acumulados.

El pasado viernes, el equipo de Guadalajara superó 2-0 a los Cañoneros de Mazatlán, sumando su cuarto triunfo consecutivo en el actual torneo y colocándose en la antesala de la Liguilla.

Desde la primera mitad del partido, el Rebaño Sagrado generó peligro constante. Armando "Hormiga" González fue protagonista al marcar un primer tanto que fue anulado por el VAR, pero minutos más tarde se reivindicó gracias a un penal anotado en el minuto 33', gracias al cual acumula 7 anotaciones en la competencia y marcó por segundo partido consecutivo. Bryan "Cotorro" González realizó la segunda anotación del partido al minuto 40'.

¿Qué lugar ocupa Chivas en la tabla general?

Después de la actividad de la Liga MX correspondiente a la Fecha 13, las posiciones en la tabla general se han reordenado y la victoria del equipo de Guadalajara le valió la suma de 3 puntos y el avance de un peldaño dentro de la lista.

Chivas de Guadalajara ascienden un lugar en la tabla general. ESPECIAL / Liga MX

El siguiente reto para los rojiblancos será el miércoles 22 de octubre cuando visiten a Querétaro , en el partido correspondiente a la Jornada 14 del actual torneo.

