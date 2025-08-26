Chilindrina fue hospitalizada de emergencia y sus hijos la habrían "dejado sola"

En medio de la polémica que rodea la serie “Sin querer queriendo”, la salud de María Antonieta de las Nieves encendió las alarmas, luego de que una amiga cercana revelara que la actriz atraviesa por problemas neurológicos que la llevaron a ser hospitalizada de emergencia. Según se informó, durante su estancia en el hospital habría permanecido sola, sin la compañía de sus hijos.

En entrevista con TVNotas, una persona del círculo íntimo de la intérprete de La Chilindrina comentó:

“Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar al hospital de urgencia, porque aparentemente le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte”.

De acuerdo con esta fuente, tras la valoración médica se descubrió que la comediante de 78 años tenía niveles bajos de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico. También señaló que la situación podría estar relacionada con la intensa actividad laboral de los últimos meses:

“Últimamente ha tenido mucha carga de trabajo y la he visto muy nerviosa. La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”.

¿Qué pasó con sus hijos?

La misma persona reveló que la actriz ha manifestado sentirse desatendida por su familia:

“Nos ha preocupado muchísimo porque dice que se siente muy sola. Asegura que nadie la quiere y que sus hijos prefieren estar con sus perros antes que quedarse con ella. Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y luego se altera de la nada”.

La amiga de la actriz también señaló que durante la hospitalización permaneció únicamente al cuidado de una enfermera:

“Me extraña lo que dice de sus hijos, pero no me gustaría opinar sobre ese tema. Quizás tuvieron algo que resolver. La familia es la que sabe lo que realmente pasa”.

Finalmente, relató que, aunque ya fue dada de alta, la actriz no pudo evitar sentirse triste:

“Ya la dieron de alta. Sin embargo, para serles honesta, Maria Antonieta sí se puso muy triste, porque ellos no se pudieron quedar con ella. La dejaron en la noche”.

