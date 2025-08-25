Big Time Rush en México 2026: ¿Cuándo inicia la preventa?

Como parte de su nueva gira mundial, la boy band estadounidense Big Time Rush anunció su regreso a México en 2026, acompañado de grandes artistas y con todos los éxitos que las fans conocen desde sus inicios.

A través de redes sociales, las “rushers” mexicanas celebraron la noticia del regreso de Carlos, Kendall, James y Logan a los escenarios y su visita al país.

Te puede interesar: Lil Nas X enfrenta cuatro acusaciones tras caminar desnudo en Los Ángeles

Para sorpresa de sus seguidores, el grupo ofrecerá dos presentaciones en diferentes estados de la República Mexicana y una en la Ciudad de México (CDMX). Las fechas y sedes de los conciertos de Big Time Rush serán :

17 de febrero en Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco

19 de febrero en Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León

21 de febrero en Palacio de los Deportes, CDMX

¿Cuándo es la preventa de Big Time Rush?

De acuerdo con el anuncio en redes sociales, la preventa Banamex se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto a partir de las 11:00 de la mañana . Los fans podrán comprar sus boletos a través de las taquillas de los inmuebles y en Ticketmaster.

Miembros del club de fans de Big Time Rush podrán adquirir sus boletos VIP a partir del miércoles 27 de agosto , donde tendrán la oportunidad de conocer a Kendall Schmidt, Logan Henderson, James Maslow y Carlos Pena Jr.

¿Qué invitados especiales habrá en el show?

En esta ocasión, durante la gira llamada "Big Time Rush in Real Life Worldwide", el grupo estará tocando todas las canciones escuchadas en la serie de Nickelodeon. Por este motivo traerán a Katelyn Tarver, quien interpretó a Jo, la loca novia de Kendall, y a Stephen Kramer Glickman, quien dio vida al amargado productor musical Gustavo Rocque.

Los fans podrán revivir esa sensación nostálgica de la serie de televisión de Nickelodeon a través de canciones como:

“Till I forget about you”

“Boyfriend”

“City Is Ours”

“Windows Down”

“Halfway There”

“Confetti Falling”

“Count On You”

“Cover Girl”

“Elevate”

“Any Kind of Guy”

También puedes leer: Fans de Belinda recuerdan la vez que no se supo las canciones de Bad Bunny

Big Time Rush promete dar un concierto lleno de nostalgia como en sus anteriores giras, donde han agotado entradas en recintos de todo el mundo, incluido el Madison Garden de Nueva York.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP