Big Time Rush en México 2026: ¿Cuándo inicia la preventa?

Como parte de su nueva gira mundial, la boy band estadounidense Big Time Rush anunció su regreso a México en 2026, acompañado de grandes artistas y con todos los éxitos que las fans conocen desde sus inicios.A través de redes sociales, las "rushers" mexicanas celebraron la noticia del regreso de Carlos, Kendall, James y Logan a los escenarios y su visita al país.Para sorpresa de sus seguidores, el grupo ofrecerá dos presentaciones en diferentes estados de la República Mexicana y una en la Ciudad de México (CDMX). Las fechas y sedes de los conciertos de Big Time Rush serán:De acuerdo con el anuncio en redes sociales, la preventa Banamex se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto a partir de las 11:00 de la mañana. Los fans podrán comprar sus boletos a través de las taquillas de los inmuebles y en Ticketmaster.Miembros del club de fans de Big Time Rush podrán adquirir sus boletos VIP a partir del miércoles 27 de agosto, donde tendrán la oportunidad de conocer a Kendall Schmidt, Logan Henderson, James Maslow y Carlos Pena Jr.En esta ocasión, durante la gira llamada "Big Time Rush in Real Life Worldwide", el grupo estará tocando todas las canciones escuchadas en la serie de Nickelodeon. Por este motivo traerán a Katelyn Tarver, quien interpretó a Jo, la loca novia de Kendall, y a Stephen Kramer Glickman, quien dio vida al amargado productor musical Gustavo Rocque.Los fans podrán revivir esa sensación nostálgica de la serie de televisión de Nickelodeon a través de canciones como:Big Time Rush promete dar un concierto lleno de nostalgia como en sus anteriores giras, donde han agotado entradas en recintos de todo el mundo, incluido el Madison Garden de Nueva York.