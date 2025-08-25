Karen Polinesia narra momento en que rayo impactó la nave donde viajaba

La influencer mexicana Karen Polinesia, quien cuenta con más de ocho millones de seguidores en Instagram, compartió recientemente una experiencia aterradora que vivió durante un vuelo a Nueva York, en la primera semana de agosto. Tras un retiro en la montaña, la joven viajaba hacia la ciudad estadounidense cuando el avión en el que iba fue impactado por un rayo, generándole un instante de verdadero pánico. En sus propias palabras, por unos segundos llegó a pensar que había perdido la vida.

El relato del incidente

A través de sus historias de Instagram, Karen explicó que al atravesar una nube luminosa, la aeronave fue sacudida por un relámpago y todo a su alrededor se volvió blanco. Afortunadamente, salió ilesa del percance y aprovechó para agradecer públicamente a quienes se preocuparon por su bienestar.

Con un toque de humor, la influencer compartió un video donde bromeó diciendo que en uno de los clips parecía un “chapulín vivo”, y cerró la publicación con un mensaje emotivo: agradeció al mes de agosto por recordarle que, en ocasiones, la realidad puede superar los sueños.

Entre la naturaleza y los eventos internacionales

Antes del vuelo, Karen disfrutó de su estancia en la montaña, donde dedicó tiempo a bailar, reconectar con la naturaleza y compartir una energía especial con sus seguidores. Más adelante, en Nueva York, participó en un evento global junto a figuras como Jimmy Fallon y representantes de Google, donde formó parte de un lanzamiento internacional.

El episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados por sus fans, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo y alivio al saber que la influencer se encontraba bien.

BB