Después de dos años de romance, Taylor Swift y Travis Kelce han dado un paso histórico en su relación: este martes 26 de agosto anunciaron su compromiso. Lo que comenzó como un gesto inocente (una pulsera con el número de teléfono de Kelce durante el Eras Tour en 2023) se convirtió en una historia de amor que ha capturado la atención del mundo entero. A continuación, te contamos cómo fue su primer acercamiento y los momentos clave que los llevaron hasta este emocionante anuncio.

Cronología de la historia de Taylor Swift y Travis Kelce

Julio 2023: El inicio con una pulsera

Travis Kelce asiste al Eras Tour en Kansas City. Intenta entregarle a Taylor una pulsera de la amistad con su número de teléfono, pero no logra conocerla. Más tarde comparte la anécdota en su pódcast New Heights.

Septiembre 2023: La primera aparición pública

Taylor acepta la invitación de Kelce y asiste a un partido de los Kansas City Chiefs. Su presencia en el palco con la familia del jugador desata rumores de romance que rápidamente se confirman con más salidas juntos.

Octubre 2023: Confirmación del noviazgo

Ambos empiezan a mostrarse en público de manera más abierta. Travis viaja a Argentina para asistir a un concierto de Taylor, donde ella cambia la letra de una canción en su honor, confirmando lo especial que era para ella.

Febrero 2024: El Super Bowl y un beso histórico

Tras la victoria de los Chiefs en el Super Bowl LVIII, Taylor baja al campo y abraza y besa a Travis frente a millones de espectadores. Ese momento se convierte en uno de los más virales del año.

2024: Un año de amor a distancia pero estable

Mientras Taylor continuaba con la gira mundial del Eras Tour, Travis equilibraba su carrera en la NFL. A pesar de las agendas, viajaron constantemente para apoyarse en eventos importantes.

Julio 2025: Rumores de compromiso

Los medios comienzan a especular sobre un posible compromiso debido a declaraciones cercanas al círculo de la pareja y la aparición de Taylor con un anillo llamativo en un par de ocasiones.

Martes 26 de agosto de 2025: El anuncio oficial

Hoy, la pareja confirma que están comprometidos. Según los reportes, Travis le propuso matrimonio en una reunión privada y romántica, y Taylor aceptó. La noticia marca un nuevo capítulo en una historia que comenzó con un simple gesto: una pulsera de amistad.

