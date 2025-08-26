Hace unas horas, a través de una publicación en conjunto en Instagram, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron que están comprometidos. En este momento, dicha publicación ya cuenta con más de 14 millones de "me gusta" en la red social.

La relación romántica entre el ala cerrada de los Kansas City Chiefs y la superestrella mundial del pop es una de las más mediáticas del momento, lo cual ha traído reacciones de todo tipo y de prácticamente cada sector.

Trump reacciona al compromiso de Taylor Swift

La noticia llegó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump quien fue cuestionado por el suceso, y este reaccionó lacónico con un "les deseo mucha suerte" provocando risas entre los presentes.

Esto luego de diversos enfrentamientos públicos entre el presidente de los Estados Unidos y Taylor Swift que lograron varios puntos de tensión importantes a partir de su pasada candidatura de la cual terminó electo.

A través de redes sociales en septiembre del año pasado, en plena contienda electoral en Estados Unidos, Taylor Swift publicó una imagen apoyando a la rival de Trump, la demócrata Kamala Harris. El magnate y político respondió con un furo "ODIO A TAYLOR SWIFT" a través de Truth Social, que después remató, en el mismo medio con un "¿Se han dado cuenta que desde que dije 'ODIO A TAYLOR SWIFT´ ella ya no es tendencia?".

Sin embargo, tras las risas, el presidente Trump completó su respuesta con las siguientes palabras: "él (Kelce) es un gran jugador, un gran tipo y ella (Taylor) es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte".

