Chayanne celebra su cumpleaños 54

Tal parece que la juventud de Chayanne es eterna, ya que hoy 28 de junio está cumpliendo 54 años y se sigue viendo igual que al inicio de su carrera.

El boricua celebra su cumpleaños como uno de los talentos latinos más queridos, en medio de su recién incursión a TikTok y con nuevo sencillo lanzado titulado "Te amo y punto". Por ello, aquí te contamos su trayectoria musical.

Inicios como solista

Desde muy joven incursionó en el medio artístico al formar parte de la agrupación juvenil Los Chicos, que en 1978 intentaba competir con Menudo. Tras la disolución del grupo el joven puertorriqueño se lanzó como solista y cosechó su primer éxito con la canción "Chayanne es mi nombre" de 1984.

Tras cambiar de casa disquera, tres años después, llegó el primer éxito en la carrera de Chayanne tras lanzar "Fiesta en América", que se volvió muy popular por sus coreografías al estilo de Michael Jackson. Esta canción colocó en la mira al joven que hasta el momento se encontraba entre el mar de cantantes juveniles.

La madurez musical de Chayanne

Su primer sencillo como solista se tituló "Chayanne es mi nombre". NTX / ARCHIVO

Un año después, llegó un nuevo disco y con él sumó dos éxitos más: "Tu pirata soy yo" y "Este ritmo se baila así". La primera, se trataba de una balada que le abría las puertas de la música romántica y la segunda, una canción llena de ritmos latinos que se bailaba en todas las discotecas de aquel entonces.

Corría el año de 1990 cuando llegó "Tiempo de vals" y todas las quinceañeras soñaban con bailar esta canción en su fiesta. El álbum incluía el cover "Completamente enamorados". Dos años después Chayanne lució un look más maduro y fue entonces cuando comenzó a forjarse su imagen de "sex symbol" con el disco "Provócame".

Para 1998, Chayanne dio un gran salto para llegar al público anglosajón y lo hizo de la mano de Vanessa Williams, con quien protagonizó la cinta "Dance with me" que le dio la oportunidad de interpretar la canción "You are my home".

El nuevo siglo llegó y con él, nuevos éxitos en la carrera del boricua. El video de "Torero" mostraba a un cantante en plenitud que lucía unos pantalones de mezclilla deslavados mientras bailaba una coreografía en plena calle. En 2005, lanzó la canción "Daría cualquier cosa", que para muchos fans, es de sus mejores trabajos artísticos.

En México la popularidad de Chayanne fue tanta que en 1994 protagonizó la telenovela "Volver a empezar" a lado de figuras como Yuri y Claudia Silva. Si bien, no es el único trabajo actoral del cantante, sí es uno de los más recordados, en especial por la burla que le hacían dentro de la telenovela por la canción "Tiempo de vals".

Chayanne se suma a Tik Tok

Recientemente Chayanne ha estado muy activo en redes sociales y hace apenas unas semanas anunció su incorporación a TikTok "llegué tarde, pero llegué", dijo el boricua que ya cuenta con 2.4 millones de seguidores en su red social. Además, el pasado 24 de junio lanzó su sencillo "Te amo y punto", una balada romántica cuyo lanzamiento vino acompañado del video oficial en Youtube, el cual ya tiene más 970 mil visitas y se encuentra entre las tendencias de la plataforma de videos.

