Chayanne: Lucía Méndez cuenta la vez que rechazó al cantante por ser menor que ella

Uno de los cantantes más famosos y con miles de seguidores en nadas y nada menos que Chayanne, durante su larga carrera ha sido reconocido por sus grandes éxitos, además de sus coreografías y su ritmo a la hora de bailar.

El intérprete de "Torero" comenzó su carrera musical a una temprana edad, por lo que esto le permitió relacionarse y conocer a otros famosos.

Entre las celebridades que pudo conocer el puertorriqueño fue a la actriz y cantante Lucía Méndez, que en esos tiempos era considerada una de las mujeres más hermosas de México, y quien supuestamente habría flechado al cantante.

Durante el programa “Con permiso”, Lucía mantuvo una charla con la conductora Martha Figueroa, donde habló acerca de la relación que mantuvo con Luis Miguel años atrás y que se reflejaría en la serie del cantante que transmitió Netflix.

Méndez aprovechó y contó sobre el momento que Chayanne y Luis Miguel intentaron conquistarla al mismo tiempo después de un evento celebrado en Miami.

La cantante contó que el intérprete de "Y tu te vas", el cual tenía solamente 17 años, se dirigió a su cuarto de hotel intentando conquistarla, pero este no tuvo suerte, ya que lo rechazó porque era menor que ella.

“Llego Chayanne, era algo así como mi fan perdido, entonces llegó y me dijo Lucía que no sé que. Y yo le dije no Chayancito, ya me voy a dormir, mi amor, y le dije; No, ni maíz, no, no, Chayanne, vete a tu cuarto, mi vida eres un bebé. No mi amor. no vete", comentó Lucía.

Tras rechazarlo, Méndez indicó que se fue a dormir, pero que media hora después de lo sucedido llegó Luis Miguel a su habitación a despertarla, el cual iba vestido de traje y con una botella de champagne, asegurando que necesitaba platicar con alguien.

"De pronto lo veo, dorado. Ahora resulta que tenía 17 y me dijo que tenía 20. Dorado, con el pelo rubio, con un smoking impecable Armani, con una botella de champaña. Yo con los pelos parados abro la puerta y digo: '¿Qué onda, Micky?', me dice: 'Tengo que hablar con alguien porque estoy muy triste'" contó Lucía.

Luis Miguel tuvo más suerte que Chayanne a pesar de que tenían la misma edad, y finalmente el intérprete de "La incondicional" tuvo una relación con Lucía Méndez después de esa noche de conquista.

