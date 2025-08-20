El día de ayer, elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan logró dos detenciones en dos acciones distintas implementadas en el municipio.

En La Tuzania, oficiales del Escuadrón de Reacción y Operaciones Especiales detuvieron a un sujeto que tripulaba una motocicleta con reporte de robo.

Los hechos ocurrieron al momento en que los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia sobre los cruces de las avenidas del Ajonjolí y Tuzania. En un momento avistaron una motocicleta sin placa de circulación, tripulada por un masculino que al percatarse de la presencia de los elementos mostró una actitud evasiva por lo que fue interceptado.

Tras verificar los números de identificación del automotor, se pudo saber que contaba con reporte de robo vigente, por lo que su tripulante fue puesto en custodia. Tras corroborar su identidad, se pudo saber que el sujeto de 35 años de edad cuenta con al menos 5 registros previos, de los que destaca portación de arma de fuego.

Por otro lado, en la colonia Puerta de Hierro, un sujeto fue detenido por elementos del Escuadrón Montado y Forestal después de ser sorprendido sustrayendo varios artículos de las instalaciones del Bosque Pedagógico del Agua.

Los hechos ocurrieron al momento en que uniformados fueron alertados del posible robo en las instalaciones del Bosque Pedagógico del Agua sobre los cruces de la Avenida Acueducto y Periférico.

En el sitio, procedieron con la puesta en custodia de un masculino de 36 años de edad, el cual fue sorprendió sustrayendo varios artículos, mismos que fueron recuperados.

Los dos sujetos fueron remitidos al agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

OB